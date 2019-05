Obra maestra, destruida

Mientras trabajas una obra maestra, el riesgo siempre está ahí, a la orilla. ¿Cuántas veces el pincel de Dalí se movió equivocadamente? Pero en esos casos, la falla puede ser corregida, no cuando te encuentras concentrado tratando de darle forma a un No Hitter, y alguien, llamado José Dariel Abreu, te lo arruina con un trancazo. Ya hubiera querido el estelar derecho de los Astros de Houston, Justin Verlander, de 36 años, atravesando su temporada número 15, tener la oportunidad de corregir el lanzamiento. Su oportunidad de lanzar un tercer juego sin hit ni carrera, en presencia del inmortal Nolan Ryan, quien logró la hazaña siete veces, se esfumó en el inicio del séptimo, después de ponchar a Yoan Moncada. Aplicando todo su poder y velocidad de ejecución a un swing preciso, Abreu golpeó en la nariz la primera pelota que le lanzó Verlander, colocándola encima de la pared del jardín central. El cuadrangular número 12 del cubano, hizo añicos la posibilidad que estaba dibujando el ganador de 212 juegos.

El rey es Ryan

Tres sin hit ni carrera, es algo muy pretencioso, no solo en estos tiempos, sino desde siempre. Nolan Ryan encabeza la lista de 35 tiradores con más de un No Hitter en la historia de las mayores. Ryan, que hacía pensar en un probable juego sin hit ni carrera cada vez que escalaba la colina de los infartos, lo hizo siete veces, una marca que podría resistir todo tipo de embestidas mientras el tiempo pasa. El primero en 1973 lanzando por California contra Kansas City, y el séptimo, 18 años después en 1991, con el uniforme de los Rangers de Texas, apretándoles las tuercas a los Azulejos de Toronto…¿Cuántos No Hitters hubiera sido capaz de registrar Sandy Koufax, si no se retira por la artritis en su codo zurdo después de impactar con su rendimiento en 1966, en ruta a los 32 años? Obviamente esa es una especulación inútil, pero Koufax firmó tres No Hitters y un perfecto en cuatro años consecutivos entre 1962 y 1965 con los Dodgers.

Tras las tres coronas

El ganador de 511 juegos, Cy Young, se apuntó tres No Hitters, igual que Bob Feller de los Indios y Larry Corcoran antes de 1900. Verlander intentaba ser el cuarto, pero la estocada de Abreu lo impidió…Con George Springer en el banco consecuencia de los problemas en su espalda, Verlander, quien fue Cy Young y Más Valioso en el 2011 con los Tigres de Detroit, durante su única campaña de 20 triunfos (24-5 con 2.40 y 250 ponches), es un regular abridor de 34 juegos, recorrido que alcanzó el año pasado estableciendo marca personal de 290 ponches a sus 35 años…Por lo que está mostrando en esta temporada, Verlander, novato del año en el 2006, es un fuerte candidato para el Cy Young, después de haber terminado tres veces como número 2, y registrar su primer campaña de 300 ponches…Con balance de 8-1, sólo superado por el yanqui Domingo German en triunfos, Verlander presenta 2.24 en carreras limpias, detrás de Tyler Glasnow, y ha ponchado a 89, sólo cuatro menos que su compañero Gerrit Cole. No sería algo raro verlo ganar la Triple Corona del picheo.