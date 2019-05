Reto a fieras Yanquis

El derecho dominicano Domingo Germán ha logrado nueve triunfos, perdiendo solo una vez. Esa cifra equivale al total de victorias conseguidas por los brazos de Masahiro Tanaka, James Paxton y J.A Happ. Un abridor casual por las lesiones del estelar derecho Luis Severino y de C. C. Sabathia, Germán ha saltado a un estrellato quizás fugaz, moviéndose entre un grupo de peloteros —como él—, salidos de la nada. El periodismo de Nueva York, considera al colombiano Gio Urshela de 27 años, bateador de 225, 224 y 233 durante 167 juegos en tres temporadas previas, como el Más Valioso de las últimas semanas. Con 10 dobles, 2 jonrones y 17 empujadas, Urshela está siendo colocado como quinto bate de los Yanquis, detrás de un inesperado cuarto leño, Kendry Morales, tambien sacado de la nada recientemente, después de haber sido descartado por Oakland. No se escuchan lamentos por las ausencias de pilares tan importantes como Didi Gregorius y Troy Tulowitzki, porque el venezolano de 23 años Thairo Estrada, se ha instalado en el campo corto con 316 puntos en 17 juegos.

Un impacto inesperado

Después de tener a 17 jugadores en la lista de lesionados, las fieras están regresando, sin apuro, porque los Yanquis con balance de 31-17 se encuentran encabezando el siempre difícil sector este de la Liga Americana, aprovechando que los Rays de Tampa decrecieron en su impulso y que Boston recupera el habla lentamente… Aunque no fue ruidosa la contratación del segunda base de 31 años D. J. LeMahieu, quien con Colorado fue Campeón bate de la Liga Nacional registrando 348 puntos en el 2016, es el mejor porcentaje del equipo con 329 puntos, la tercera cifra de la Liga, 10 dobles, 4 jonrones y 25 remolques… Los 12 jonrones de Gleyber Torres, 10 de ellos contra el picheo de los Orioles, impulsando 26 carreras; los 15 de Gary Sánchez con 31 producidas en 32 juegos; y los 11 de Luke Voit, proporcionan suficiente punch, mientras el mánager Aaron Boone espera por Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Troy Tulowitzki. Incluso alguién de quien no se esperaba mucho por su veteranía agrietada, Brett Gardner, ha mostrado su importancia en monentos de gran necesidad.

Por llegar las fieras

Judge solo ha estado en 20 juegos disparando cinco jonrones, Stanton apenas logró meterse tres veces en los box scores, Andujar recién operado y fuera de combate el resto de la temporada, entró en acción en 12 encuentros, Aaron Hicks ya de regreso ha saltado al terreno seis veces, Greg Bird 10, el llamativo prospecto nicaragüense Jonathan Loáisiga, también fue colocado en la lista de inhabilitados, precisamente cuando se le presentaba otra oportunidad para mostrar el desarrollo de su potencial, y Luis Severino, el “as” de la colina, está pendiente de hacer su debut este año… El temido derrumbe yanqui no se produjo porque un puñado de peloteros salidos de la nada, saltaron bruscamente a la notoriedad encabezados por Domingo Germán y Gio Urshela, y han empujado al equipo dejándole un grueso reto a las fieras que regresan: sostenerse en la cima del este y continuar hacia la postemporada. Por ahora, los Yanquis sin sus fieras, con Aroldis Chapman salvando 13 juegos y 1.83 en efectividad, cabalgan encima de las expectaticvas.