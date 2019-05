Boxeador nicaragüense, Juan Centeno, pierde ante campeón mundial cubano, Joahnys Argilagos

El boxeador nicaragüense Juan Centeno, originario de Ciudad Sandino y quien se exilió en Estados Unidos por la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018, perdió ante el cubano Joahnys Argilagos, un doble campeón mundial amateur y medallista olímpico que sufrió ante el púgil pinolero la noche del viernes en Miami.

Centeno, un autoconvocado más, cómo él se describe debido a su participación en las protestas contra el Gobierno de Nicaragua, perdió por decisión dividida (59-55, 59-55, 55-59), no obstante, para muchos de los asistentes, sobre todo los nicaragüenses que ocuparon una gran cantidad de asientos en el complejo hotelero donde se realizó el combate, Centeno debió alzarse con la victoria. En una de las butacas, el excampeón mundial cubano Erislandy Lara vio las acciones, y hasta dio instrucciones a su coterráneo.

El duelo

Centeno le hizo mucho daño al cubano, sobre todo con el cruzado de izquierda. En el segundo asalto, parecía que el nica podía dar la campanada y triunfar por nocaut. Lastimó a su cubano seriamente, obligándolo en reiteradas ocasiones a recurrir a los amarres y manejar la pelea a distancia, sin tomar riesgos. Da la impresión que Argilagos todavía no aterriza en la realidad y no se da cuenta que el boxeo profesional no es tocar a los rivales con un jab y puntear.

Si no ha sido por la euforia que le imprimió Centeno al pleito, yendo encima, tirando golpes como locomotora, aunque fallando una gran cantidad, hubiese sido un combate aburrido, de esos que adormecen al público. El nica perdió pero se llevó los aplausos. Incluso, algunos cubanos llegaron al camerino a felicitarlo. William Ramírez, manejador del campeón mundial Félix Alvarado, le ofreció un contrato para que pelee en las veladas de M y R Boxing.

Centeno tiene ya una pelea garantizada para finales de julio en Miami. “Me robaron la pelea, lo menos que podía esperar era un empate. Conecté los golpes más efectivos y de mayor contundencia. Espero me den la revancha. Para esta pelea ni entrené bien, no tengo un adiestrador, y aun así creo que le gané, no es justo”, dijo Centeno con lágrimas después del fallo.