Futbol inglés muestra dominio europeo en las finales de Liga de Campeones y Europa League

No hay Brexit en el fútbol sino una historia exitosa: por primera vez en la historia, las finales de competiciones europeas están copadas por un único país, Inglaterra, con el Chelsea-Arsenal del miércoles en la Europa League y el Tottenham-Liverpool del sábado en la 'Champions'.

La banda sonora de las finales habría podido ser la famosa 'London Calling', ya que hay tres conjuntos de la capital inglesa aparte del representante del norte del país, el Liverpool. El dominio español, luego de 7 'Champions' y 6 Europa Leagues desde la temporada 2008/2009, ha terminado.

"El fútbol europeo de clubes está en los albores de una nueva era", escribía hace poco el semanario alemán Die Zeit. "La Premier League domina el continente por el dinero y el cosmopolitismo. Ningún otro campeonato del mundo percibe tanto dinero de los derechos televisivos, ningún otro está tan abierto al capital venido del extranjero".

Efectivamente, la Premier domina el aspecto financiero: seis equipos ingleses figuran en la actualidad en el top-10 de los clubes más ricos del mundo, de acuerdo a la auditora Deloitte. "Es normal que lleguen a este resultado", añadió Massimilano Allegri, exentrenador de la Juventus. "Tienen diferentes posibilidades económicas".

La temporada pasada los clubes ingleses registraron unos ingresos récord de 5,56 mil millones de euros, gracias especialmente a los derechos televisivos. Es alrededor de un 60% más que los campeonatos alemán o español y tres veces más que en Francia.

Al mismo tiempo, gastaron más de mil millones de euros en el último mercado de verano.

Entrenadores de clase mundial

El dinero a raudales atrae a los entrenadores del top-20 mundial, como es el caso de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri y Unai Emery, valores seguros.

"La Premier League cuenta con los tres entrenadores más importantes del fútbol mundial", escribió el exjugador Tony Cascarino en su tribuna en el Times, pensando en Pep Guardiola (ganador de la Premier con el Manchester City), Klopp y Pochettino.

"Si la Premier League nunca ha tenido a los mejores jugadores del mundo (excepto Cristiano Ronaldo, que ganó su primer Balón de Oro con la camiseta del Manchester United)", no pasa lo mismo con los entrenadores, apunta el exfutbolista. "No estaba lejos con Alex Ferguson y Arsène Wenger, pero, ahora, cualquier club en el mundo querría a Guardiola, Pochettino o Klopp".

"Aquí se juega más"

Pero, más allá del dinero, ¿cómo se puede explicar el éxito inglés? "La palabra que resume el fútbol inglés actual es valor. Sin adornos, han puesto en el terreno de juego todo lo que tenían", respondía el Corriere dello Sport italiano.

Una intensidad y una inversión que se encuentran con regularidad los fines de semana en las canchas ingleses.

"La Premier League es el mejor campeonato de Europa. Para llegar a la final de la Copa de la Liga ha habido que eliminar a Liverpool y Tottenham. Y, en la final, fuimos batidos por el mejor equipo de Europa en mi opinión, el Manchester City", explicó el entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri.

"Es muy duro llegar en buena forma física al último mes. Aquí se juega más. (La semifinal de Europa League) fue nuestro 61º partido. En Italia hay diez menos. Es una gran diferencia", añadió el técnico.

¿Veremos una supremacía en el tiempo del fútbol inglés? "No creo que el ciclo español esté amenazado. Lo que es seguro es que vemos a los ingleses. En un momento dado, fueron los italianos", matiza Zinédine Zidane, de vuelta en el Real Madrid. "No me sorprende ver equipos ingleses. Los entrenadores a la cabeza de esos equipos aportan sus novedades, su saber hacer, que es diferente. (...) Eso no impedirá que el fútbol español siga teniendo su sitio a partir del próximo año".

Sobre todo porque sigue planeando la incierta salida del Brexit (depreciación de la libra, restricciones de jugadores extranjeros...).