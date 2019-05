Florentino Pérez aseguró que salida del Cristiano del Real Madrid fue por "nuevos retos"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que el adiós de Cristiano Ronaldo se debió a que el portugués "quería nuevos retos" y admitió que le recordará "siempre como el mejor" jugador que ha fichado.

"Cristiano tenía muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento (la conclusión de la final de la Liga de Campeones) para decirlo, pero lo llevaba pensando mucho tiempo. Nunca creó ningún problema en el Real Madrid.

En los nueve años que ha estado ha sido ejemplar y lo recordaré siempre como el mejor jugador que he fichado. Ha sido un profesional como la copa de un pino", dijo en la emisora de radio Onda Cero.

El presidente del Real Madrid dejó claro que no tuvo ninguna discusión ni alejamiento con Cristiano Ronaldo. "Siempre he tenido una relación perfecta con él y nunca he tenido ningún problema personal ni de dinero".

"Renovó varias veces porque estuvo nueve años y era siempre una satisfacción tenerle como el mejor jugador del equipo. Jamás nos habló de la deuda (Hacienda), ni Cristiano ni su representante.

Él quería cambiar y mejorar en una nueva etapa su contrato, al final lo encontró en la Juventus y fue bueno para todos, para él y también para el Real Madrid", añadió. Florentino Pérez se mostró comprensivo con el deseo de marcharse de Cristiano Ronaldo.

"Dio a entender que quería cambiar y es verdad que estos grandes futbolistas necesitan de vez en cuando nuevos retos. Le llegó una oferta que consideraba que era buena y aceptamos. Fue todo normal".

Descartó el máximo mandatario del club blanco que la salida de Cristiano haya sido la principal causa del mal año deportivo de su equipo.

"Buscar un sustituto a Cristiano es muy difícil y el Real Madrid teníamos muy buenos jugadores en aquel momento que podían suplirle como Asensio, Bale, venía Vinicius. No creo que ese haya sido el problema para los resultados de esta temporada".