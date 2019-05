Dwight Britton de la Costa Caribe es el nuevo líder de bateo del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez con promedio de .453 puntos con el que desplaza a Juan Blandón del conjunto de Jinotega, quien se mantiene con .430 de promedio.

A pesar de que la lluvia provocó la suspensión de varios partidos en fin de semana, Britton estuvo incontenible ante León, al batear en la serie de tres juegos de 11-8, accionar que le permitió elevar su promedio hasta el liderato de bateo, pese a que su equipo perdió dos encuentros y apenas pudo ganar uno.

Blandón se vio afectado por la lluvia, ya que la serie entre Jinotega y Chontales fue cancelada por esta razón.

Además figuran en la lista de los mejores artilleros Víctor Duarte, del equipo de Rivas, con .418, mientras que Sandy Bermúdez de los Toros de Chontales aparece en el cuarto puesto entre los mejores artilleros con .412 puntos.

En tanto, en materia de picheo, Carlos Estrella del conjunto sureño está a la cabeza de los lanzadores más efectivos con un lujoso 0.75, producto de apenas cuatro carreras limpias en 47.2 entradas de labor.

Detrás de Estrella se ubican Fidencio Flores, de León, con 1.23, Jorge Bucardo de los Dantos con 1.45 y Roberto Martínez de los Cafeteros de Carazo con 1.77.

¿Elmer con los Dantos?

Todo hace indicar que es cuestión de tiempo el aterrizaje de Elmer Reyes con el conjunto de los Dantos, quien al parecer no se pudo amarrar con otro equipo en la Liga México de Beisbol, luego de que los Olmecas de Tabasco rompieran relaciones con el pinolero, por supuestos actos de indisciplina.

Fuertes rumores sitúan a Reyes con los Dantos, quien podría unirse a la escuadra capitalina para la jornada del fin de semana del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez.

“He escuchado ciertos rumores sobre la llegada del Elmer Reyes a los Dantos, no puedo dar una respuesta afirmativa ni negativa sobre ese asunto, porque todavía no me han informado nada. Tal vez este fin de semana ya se puede definir esa situación. Ojalá que Elmer viniera, para nosotros sería una gran incorporación”, detalló Antonio “Boricua” Jiménez, mánager de los Dantos.

Elmer fue dejado en libertad por los Olmecas a inicios de mayo, luego de que el pinolero reclamara por un depósito de dinero que no se le había realizado a su cuenta bancaria.

Al momento de su salida, el artillero nacional tenía promedio de .345 puntos, con 15 remolques en 21 encuentros vistiendo la camisa de los Olmecas.

Se supone que Elmer tiene cédula con residencia en Managua, por lo que no tendría problemas para ser inscrito por el conjunto de los Dantos, que comanda el grupo B, con balance de 27 y 11 en ganados y perdidos.