Rocha, en pie de lucha

El Presidente de la Fedefut y del Comité Olímpico se considera un fajador capaz de atreverse a enfrentar diferentes retos. “Siempre hay que estar sometiendo a prueba nuestra capacidad de desarrollo”, dice.





¿Cómo valorás tu gestión en 2007?

-A nivel de la Federación de fútbol, puede calificarlo como un año altamente positivo, si consideramos que hemos avanzado en muchas cosas, pero como punto trascendental está el avance sustancial que ha tenido la construcción del Estadio Nacional.





Hablo de una gestión combinada, porque vos tenés una doble función, Federación de Fútbol y Comité Olímpico.



-Insisto, lo más importante es el Estadio, hablando de fútbol, los campeonatos nacionales de primera, segunda, tercera división, femenino y las selecciones nacionales. Hay que trabajar para mantener selecciones nacionales mayores masculinas, femeninas, Sub- 21, Sub-17, Sub-19. Pocos deportes en este país mantienen tantas selecciones nacionales.





¿Y qué más?

-La Escuela de Talentos funcionando, los cursos a nivel nacionales e internacionales, los nombramientos de los árbitros, etc. Eso es fundamental, esto en el tema del fútbol. Hablando del Comité Olímpico, nos encontramos que la función fundamental de los Comités Olímpicos a nivel mundial es garantizar la participación de los deportistas en los eventos del ciclo olímpico. Nosotros logramos la participación efectiva, real, y diría que con buen suceso en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro.





¿Puede decirse con buen suceso?

-Sí se puede decir. Después de conseguir el presupuesto en medio de serias dificultades, obtuvimos dos medallas de bronce. Una en boxeo y la otra en béisbol. Recordemos que en las ediciones anteriores tanto en Santo Domingo como en Winnipeg, Canadá, no tuvimos medallas.



Hay que mencionar el apoyo de las becas Panamericanas conseguidas con Solidaridad Olímpica Internacional, los cursos que se estuvieron dando, las preparaciones en los diferentes deportes. Recordemos que hay tres o cuatro cursos que se hacen por año. Este año vamos a ir rotando en todos los deportes, dimos becas al exterior para la gente que se tiene que formar y esos programas están prácticamente montados.



Otro hecho de gran significado es la vigencia de la Ley del Deporte, producto de un gran esfuerzo, lo que está garantizando de forma sistemática un presupuesto, aunque sea mínimo, a las Federaciones Deportivas Nacionales. El 25 por ciento de ese presupuesto del deporte en general se capta de las bebidas alcohólicas, más el 50 por ciento de las utilidades de la lotería. De eso, el 25 por ciento va a las federaciones Deportivas Nacionales.



Los efectos de esto se verán a mediano y largo plazo. No podemos esperar tener resultados inmediatos. Pienso que cuando la Ley del Deporte tenga 10, 15 años de ejecución en forma sistemática, los resultados se van a comenzar a sentir.





¿Problemas?

-El movimiento olímpico ha tenido estabilidad. Se han registrado algunos problemitas en la relación con Gobernación, como en el caso del baloncesto, que le están queriendo anular su elección, independientemente que tenga el aval de su Federación Internacional y del mismo Comité Olímpico. Creo que el Ministerio de Gobernación no está claro de cuál es su papel frente a las Federaciones, pero eso es explicable y debe resolverse.



¿Y en lo estrictamente personal?

-Continué avanzando en el engranaje de la FIFA. Tuve la suerte de ser llamado por FIFA para formar parte del grupo que imparte seminarios en diferentes áreas, porque recibí, además de la maestría, cursos especializados para esa tarea. He alcanzado esa posibilidad de estar dando cursos en administración, no sólo como un reconocimiento a los niveles académicos, sino a lo que estás haciendo en términos reales.



Dirigente a tiempo completo, Rocha está listo para seguir en pie de lucha durante este 2008.