Ernesto Valverde vivió al 'filo de la navaja' en las últimas semanas de la temporada

Esta es la cronología en forma de declaraciones que se ha producido en las tres últimas semanas, en las que el puesto de entrenador de Ernesto Valverde en el FC Barcelona pendió de un hilo, y que al final se ha resuelto en favor de su continuidad:

8/5/2019. Liverpool Valverde interviene en la sala de prensa de Anfield tras el 4-0: "Todavía no hemos tenido tiempo de pensar mucho, aunque es verdad que el entrenador siempre tiene que asumir su responsabilidad. Cuando tienes un batacazo de este calibre, tenemos que pasar unos cuantos días horribles. Hay que pasar esa penitencia y con el tiempo que nos queda, volver a rehacernos y acabar la temporada ganando otro título. Ahora mismo estamos tocados" El presidente Josep Maria Bartomeu también habla en Anfield tras el partido: "No hay explicaciones. Habrá tiempo para reflexionar pero es difícil explicar qué ha pasado. Ya lo hablaremos internamente y habrá tiempo para analizarlo. Ahora tenemos una final de Copa. Estamos muy calientes ahora por la eliminación".

11/5/2019. Barcelona. En la previa del partido Barcelona-Getafe, penúltima jornada de la Liga y el último partido en el Camp Nou, Valverde desvela que cuenta con el respaldo del presidente: "Tengo el apoyo del presidente. Claro que me siento con fuerzas. Estoy bien. Queremos dar un paso adelante y no escondernos bajo una piedra. Ya sabemos lo que es este deporte, este espectáculo, y cuando hay un resultado como este todo se tambalea. Claro que tengo fuerzas para seguir adelante. Estoy bien para enfrentarme a la situación".

16/5/2019. Barcelona. El presidente Bartomeu, en la presentación del libro 'Kubala', de Manuel Ibáñez Escofet, ratificó por primera vez en el cargo a Valverde: "Ernesto ya lo dijo el otro día: tiene el apoyo del presidente y de la directiva, porque es el entrenador que queremos. Tiene contrato en vigor y estamos muy contentos con él". - 17/5/2019. Barcelona. En la previa del Eibar-Valverde, último encuentro de la Liga, a Valverde se le volvió a preguntar por su futuro, y dijo tras ser ratificado por Bartomeu: "Creo que ya hemos hablado de todo esto. Sabemos que cuando hay una derrota importante hay muchas críticas para todos, para el entrenador el que más, pero la cosa se va suavizando hasta que llega el siguiente partido". -

23/5/2019. Barcelona. El presidente Bartomeu asiste a una reunión con el Senado azulgrana, donde están integrados los 1.000 primeros socios, y por segunda vez ratifica a Valverde: "Quiero poner en valor alguien que de manera discreta, con respeto y desde la inteligencia está gestionando nuestro equipo y la incorporación progresiva de nuevos valores. Me refiero a Ernesto Valverde, en quien confiamos plenamente".

24/5/2019. Barcelona. En la previa de la final de la Copa del Rey, el capitán Lionel Messi avala la continuidad de Valverde en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva con estas palabras: "Me gustaría que (Valverde) siguiera. El año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación (contra el Roma). Este año podemos hacer otro doblete, con una mancha muchas más grande (Livepool). En dos años se perdieron dos partidos que te marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno. (Valverde) Hizo un trabajo impresionante todo el tiempo que estuvo. En la eliminación contra el Liverpool no tuvo culpa de nada".

25/5/2019. Sevilla. Tras la derrota por 2-1 en la final de la Copa del Rey, Bartomeu dijo: "(Valverde) Tiene contrato. Es el entrenador del Barça. La derrota de hoy no ha sido culpa de Valverde. Lo que cuenta es el gol y el Valencia ha marcado uno más que nosotros". Otro de los capitanes, Gerard Piqué, se manifestó al final de la final sobre el futuro de Valverde: "Hay decisiones que no están en nuestras manos, como es el futuro del entrenador. Nosotros hemos dicho más de una vez que nos gustaría que continuara porque ha hecho un gran trabajo pero no depende de nosotros". Finalmente, Valverde volvió a sentenciar en la sala de prensa del Benito Villamarín su entereza para continuar en el banquillo: "Yo estoy bien, sé que perder en este club es duro para el entrenador, porque siempre tiene esa responsabilidad y en algo se equivoca, pero hay que asumirla".

29/5/2019. Barcelona. Sin que nadie se haya pronunciado oficialmente, y a pesar de las filtraciones por parte de algunos miembros de la propia directiva anunciando que el técnico sería despedido, Valverde tiene garantizado su tercer año en el Barcelona, como así ha hecho saber a todos los medios el propio club en consultas telefónicas, sobre todo por contar con el principal aval, el del presidente Josep Maria Bartomeu.