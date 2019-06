Dalila mejora la marca nacional de impulso de bala femenina

Satisfecha con el resultado conseguido y con ganas de más, así se mostró Dalila Rugama tras mejorar la marca nacional en el impulso de bala femenino con un impresionante disparo de 13.73, logrado durante la actividad del Campeonato Nacional de Atletismo categoría Mayor, celebrado sábado y domingo en la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

Dalila mejoró su propio registro de 13.37 que había conseguido en marzo de este año, durante el Campeonato Nacional de Pruebas Múltiples, además logró un alentador 48.45 en la prueba de lanzamiento de jabalina, demostrando que está de gran forma para encarar sus próximos retos en el Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor, pactado en Nicaragua del 21 al 23 de junio, y un poco más adelante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Mi entrenador Héctor Vanegas y yo nos sentimos contentos por lo conseguido: una marca nacional en impulso de bala con un registro bastante respetable. Ese es el resultado del trabajo que hemos estado haciendo, la verdad no veníamos con la seguridad de conseguir esa marca”, señaló Dalila tras la competencia.

“Hemos trabajado muy poco la jabalina, pero siento que esos 48 metros no están mal. En los últimos evaluativos me he mantenido en 48,49 y 50 metros. He estado trabajando bastante la fortaleza, pero esta competencia nos da pautas para ver qué podemos corregir”, agregó.

El sabor de los récords

Desde que Dalila dio alcance a la marca nacional en impulso de bala de 12.92 que tuvo por 29 años María Lourdes Ruiz, ha conseguido ir alargando esa distancia primero con un 13.01 en 2018, luego este 2019 la mejoró a 13.37 y ahora la dejó en 13.73, con lo que cada vez parece estar más cerca los 14 metros, un registro que parecía impensable para nuestro nivel.

“Con mi entrenador hemos hablado que podemos llegar hasta los 14 metros, ese 13.73 no salió tras un disparo muy técnico, por lo que me siento en la capacidad de seguir mejorando”, argumentó Dalila.

“Desde que comencé en el atletismo me ha ido bien, pero no bien por arte de magia, sino porque he sido bien disciplinada con los entrenamientos. Para mí, esto que estoy consiguiendo en el impulso de bala es como volver en el tiempo, pero ahora con un toque de madurez porque años atrás, entre 2004 y 2007, era muy común que yo rompiera récords todos los años en jabalina. Ahora desde el 2017 estamos volviendo a hacer marcas nacionales, solo este año ya he logrado mejorar en dos ocasiones el récord de bala”, afirmó Dalila.

El Campeonato Centroamericano de Atletismo categoría Mayor, en el que es la reina indiscutible de la jabalina, y los Juegos Panamericanos de Lima 2019, su quinta participación en este tipo de eventos, al parecer, serán los eventos internacionales con los que esta atleta de 34 años podría cerrar su destacada carrera.

“Mi meta para el Centroamericano de Atletismo es buscar una medalla en el impulso de bala y mantener el primer lugar en la jabalina, aunque ahora hay un poco más de presión porque el tiempo avanza y ya se sienten los años. Gracias a Dios voy a mis quintos Juegos Panamericanos, que para mí serán la despedida de los eventos del ciclo Olímpico”, comentó Dalila.