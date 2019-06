Edward Morillo fuera del Managua FC

El goleador venezolano Edward Morillo, quien el pasado sábado recibió el trofeo como el máximo anotador de Liga Primera, se despidió este lunes del Managua FC con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Primero que nada, quería agradecerle a Dios por darme la oportunidad de jugar este lindo deporte, darle gracias a mi familia, amigos, familia de equipo (jugadores y cuerpo técnico) y afición del Managua FC, por el apoyo que me brindaron en cada juego. Fue un placer vestir estos colores y dar lo mejor de mí en cada partido, me voy un poco decepcionado pero así es esto. Toca levantar cabeza y seguir por el buen camino. Siempre les voy a desear lo mejor al club, toca dar un paso al costado y seguir mi camino, un abrazo fuerte y que Dios me los bendiga siempre”, escribió Morillo en su muro de Facebook.

Al consultarle al jugador cuál es el motivo de su partida, dijo a El Nuevo Diario que se venció su contrato con la institución deportiva capitalina y que decidió no renovar.

Asimismo, al ser cuestionado sobre cuáles son los horizontes después del Managua FC, señaló que “todavía ninguno, pero espero que Dios me coloque en el mejor camino”.

Además, le increpamos si tiene la mirada en el extranjero a lo que respondió diciendo: “Es lo que quiero, ojalá que me saliera una oportunidad como la que tuve aquí, pues fue una linda experiencia”.

Morillo fue campeón con el Managua FC y negó que hubiese alguna situación en particular que lo empujara a no renovar, pues aduce que siempre tuvo una buena relación con el equipo.

Trayectoria

Edward Morillo inició a jugar futbol a los 9 años, y hace tres llegó a Nicaragua por medio de un representante que lo contactó con el profesor Sindulio Castellano, para que se integrara a las filas de Real Madriz.

Durante un año jugó para el Real Madriz y luego dio el salto a los Leones Azules del Managua FC y jugó con ellos 2 años, aproximadamente.

Morillo considera que sus tres años en Nicaragua fueron buenos, aunque señala que valora como su mejor torneo el recién concluido Clausura, con el Managua, club con el que alcanzó el subcampeonato y su título de goleo.

Morillo es un jugador rápido con buen dominio de balón y olfato de gol, cualidades que seguramente pronto lo llevarán a tener nuevo club.