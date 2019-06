¿Qué pasaría si Nicaragua le gana a Argentina?

La selección de futbol de Nicaragua jugará este viernes el partido más importante de su historia al enfrentar a la selección Argentina en el Estadio San Juan del Bicentenario, en un juego amistoso previo a su participación en la Copa Oro.

Aunque la mayoría de aficionados al futbol auguran una aplastante victoria de la selección de Lionel Messi y compañía, hay quienes son positivos y sueñan con un triunfo del combinado azul y blanco, que ocupa la posición 129 en la clasificación mundial de la FIFA, muy distante de su rival, quien permanece en la plaza número 11.

Consultamos a 3 expertos sobre qué podemos esperar del enfrentamiento entre Argentina y Nicaragua: Camilo Velázquez (director de Futbol Nica), Miguel Mendoza (cronista en el programa radial Doble Play) y Harold Briceño (editor de deportes en El Nuevo Diario) nos dan sus impresiones.

¿Qué significaría para Nicaragua una victoria?

Para esta pregunta los 3 cronistas deportivos coincidieron en que una hipotética victoria nicaragüense sería el logro más grande en la historia de la selección.

“Sería sin duda la victoria más importante del futbol y elevaría la imagen de la selección, sería uno de los triunfos más importantes del deporte (en Nicaragua), eso es indudable”, manifestó Miguel Mendoza.

Por su parte, Camilo Velázquez va más allá de lo expresado por su colega y considera que de lograrse un triunfo pinolero sobre la escuadra albiceleste, podría ser el resultado más importante del deporte general en la historia de Nicaragua.

“Yo no me imagino un evento que sea tan grande en la historia, no solo del futbol, en la historia del deporte, a mí me parece que una victoria contra Argentina, contra esta Argentina, superaría incluso títulos de Alexis Argüello, los cuatro títulos de Román González, y la victoria contra Cuba de 1972”, expresó el director de Futbol Nica.

¿Qué decir de la selección de Lionel Messi si pierde contra Nicaragua?

Comparando la historia futbolística de ambos países, Mendoza y Briceño comparten puntos de vista y consideran que para Argentina sería un cataclismo ser derrotados por la selección de Nicaragua.

“Para Argentina sería una debacle, algo inaceptable, perder contra Nicaragua sería una historia de terror, sería como un cataclismo”, dijo el periodista de El Nuevo Diario antes de agregar que no considera concebible la idea de una victoria sobre Argentina, no obstante, señala que “el deporte es a veces impredecible”.

En respuesta a la misma pregunta, Camilo Velázquez opina que aunque sí sería un evento negativo debido al rival, la derrota no impactaría tanto en Argentina debido a que ellos están enfocados en lo que puedan lograr en la próxima Copa América que se disputará en Brasil.

“Perder ante un equipo que no tiene ningún tipo de significado sería lo peor en cuanto a la imagen que tiene Argentina como equipo favorito en cada torneo, sería la mayor catástrofe que les ocurriría… No creo que Argentina se lo tome muy en serio”, agregó Miguel Mendoza.

Otro tema del cual se habla mucho cuando se comenta el juego Argentina-Nicaragua, es el posible marcador final del partido, ante esto los expertos prefieren ser realistas y no dar falsas esperanzas.

“Yo me quedo contento con un 4-0, este partido antes de jugarse ya es una victoria para Nicaragua, si Nicaragua muestra algunas jugadas colectivas e individualidades, ya es positivo”, acotó Velázquez.

Por su parte, Miguel Mendoza expresó que hablar de goles antes de ver el planteamiento de cada equipo no es recomendable, además considera que Argentina se tomará el partido con calma y buscará como principal objetivo entretener a su afición antes de viajar a la Copa América.

“Los argentinos se van a imponer, no importa la cantidad de goles, va a ser un partido al suave para ellos, se va a imponer el dominio de su juego, ellos lo van a tomar como algo cómodo, con los dos primeros goles que hagan se van a sentir bien y después van a estar relajados”, manifiesta Mendoza, quien a su vez, no espera a los argentinos jugando ni al 90%.

La opinión de ambos cronistas es secundada por Harold Briceño, el editor de deportes en El Nuevo Diario vaticina una goleada de la selección albiceleste aunque no escandalosa considerando que los jugadores se van a cuidar para la Copa América.

La suerte está echada, ahora solo falta esperar si los pronósticos se cumplen o la selección de Nicaragua es capaz de tocar el cielo sorprendiendo a todos con un trinunfo ante la selección de Lionel Messi.