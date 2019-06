Henry Duarte: “Hoy quiero ver la mejor versión de Nicaragua”

Del total de personajes que integran la delegación nicaragüense en territorio argentino, seguramente es el estratega Henry Duarte el más consciente de la trascendencia del enfrentamiento de la selección nacional contra el combinado albiceleste, además de ser el más interesado en que Nicaragua tengo una noche de buen futbol.

Leer más: Nicas en show de Messi

Eso lo ha dejado ver en cada entrevista previa al histórico juego de hoy, el más importante en la historia futbol nacional.

“Hoy quiero ver la mejor versión de Nicaragua”, dijo Duarte durante una entrevista con periodistas del programa Halcones y Palomas, de TNT Sports. Además, expresó su deseo de que los jugadores de la azul y blanco “demuestren que están preparados para enfrentar a los mejores, incluso a nuestros propios ídolos”.

“Les dije a los muchachos: la oportunidad de mostrarse al mundo está ahí, aprovéchenla. Ahora es cuando”, contó el timonel, que desde su arribo al futbol nicaragüense, en enero del 2015, se ha caracterizado por su carácter optimista, siempre apuntando hacia lo que otros consideran improbable.

De interés: Nicaragua va ante Argentina con un atrevido once titular

“Nicaragua es poco conocida para ustedes, pero van a conocerla”, manifestó Duarte a los periodistas, agregando que “me alegra que Nicaragua esté aquí, y aunque sé que el nombre no le suena a nadie, para nosotros este es el momento justo de mostrar nuestro futbol”.

UN PARTIDO EN SERIO

Consultado sobre cómo visualiza el juego de hoy en el Estadio San Juan del Bicentenario, Duarte dijo: “Creo que se va a hacer un buen juego. A nivel de individualidades nos sacan una ventaja terrible, pero nosotros tenemos un conjunto atrevido. Creo, además, que contamos con figuras que también pueden marcar diferencia en algún momento”.

“No creo que para Argentina este juego vaya a ser solo un show, porque los argentinos tienen un ego muy alto”, declaró, además de manifestar que espera “sea un partido atractivo, luego del cual, a la prensa argentina, que suele ser muy exigente, le guste Nicaragua y se diga que nuestra selección va evolucionando y que avanza por buen camino”.

Además: Confirmado: Messi jugará como titular en amistoso contra Nicaragua

“Me quiero deleitar viendo jugar a gente como Di María, quien me encantaba cuando estaba en el Real Madrid, pero sobre todo quiero ver a mis jugadores responder y hacer las cosas tan bien como sus rivales”, puntualizó Duarte, confesando también su admiración por Lionel Messi, no tanto por lo futbolístico, si no “por su don de gentes, por su calidad humana”.

Duarte agregó que “a Messi se le respeta exigiéndolo al máximo”, y precisó que eso es lo que le ha pedido a sus jugadores para el juego de esta noche, el primero de Nicaragua contra una selección que haya ganado alguna vez la Copa del Mundo y que es de las mejores del planeta.