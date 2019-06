El día que le anunciaron su escogencia como el mánager del equipo de la Liga Nacional para el Juego de las Futuras Estrellas de MLB, Dennis Martínez fue estremecido por el impacto propio de las noticias insospechadas. “Para mí fue una sorpresa”, dice desde Estados Unidos, sin hacer el mínimo esfuerzo por esconder su entusiasmo ante lo que describe como “un gran honor”.

“Me siento muy contento por el privilegio que me están dando”, asegura el segundo latino más ganador de todos los tiempos con 245 triunfos. “Es un privilegio y a la vez una responsabilidad enorme ser el mánager de los grandes prospectos del beisbol”, reconoce, seguramente enfocado desde ya en cómo salir airoso del duelo de estrategias que sostendrá con Jim Thome, su excompañero en los Indios de Cleveland, y quien dirigirá a la novena de la Liga Americana.

“Espero ganar el Juego de las Futuras Estrellas de la MLB”, manifiesta, con tanta determinación como la que le caracterizó a lo largo de su carrera de 23 temporadas en el exigente mundo de las Grandes Ligas. “Quiero ganarlo para que todos los nicaragüenses lo disfrutemos”, dice, como quien no se olvida de este país necesitado de alegrías.

“yo los escogí”

Sobre Carlos Baerga (coach de bateo), Charles Nagy (entrenador de picheo) y Omar Vizquel (coach de tercera base), quienes fueron sus compañeros en los Indios y formarán parte de su cuerpo técnico para este desafío, cuenta: “yo los escogí porque se lo merecen. Creo que será una gran experiencia dirigir con ellos, tan buena como lo fue haber jugado en el mismo equipo. Va a ser como recordar los viejos tiempos, por eso, tanto a ellos como a mí, nos ilusiona la idea de vernos dirigir juntos”.

De acuerdo con Dennis, en los próximos días, “gente especializada de la MLB” le hará llegar el roster del equipo de prospectos que le tocará liderar el próximo 7 de julio en el Progressive Field, la casa de los Indios de Cleveland. “Luego tendré que reunirme con los miembros de mi cuerpo técnico para decidir quiénes serán titulares y quiénes suplentes, todo bajo la supervisión de las personas que han seguido muy de cerca el accionar de los peloteros en sus respectivas categorías este año”, explica el otrora lanzador.

Una opción descartada

Cuestionado sobre si ha pensado en hacer carrera como mánager, Dennis responde tan categórico como fue su picheo aquel 28 de julio de 1991, cuando forjó su juego perfecto con los Expos de Montreal ante los Dodgers de Los Ángeles.

“Definitivamente no he valorado esa opción, aunque podría hacerlo por mi experiencia y los conocimientos que adquirí bajo las órdenes de tantos excelentes mánager, pero es una tarea que requiere de entregar mucho tiempo y estar bajo constante presión. Y sinceramente no me gustaría estar sometido a ese estilo de vida, prefiero disfrutar con mi familia los días que aún tengo por delante”, expresa el ganador de 100 juegos en cada liga.

Eso sí, considera que bien podría ayudar en los aspectos administrativos, “generando ideas para el pleno desarrollo de los jóvenes”.

Apreciado en Cleveland

“Los hechos hablan por sí solos”, expresa Dennis al ser preguntado sobre el cariño que le tiene la afición de Cleveland. “Cuando con tu trabajo dejás huellas imborrables, los demás se encargan de reconocértelo siempre”, indica, añadiendo que “esa gente no olvida mi victoria sobre los Marineros de Seattle y el gran Randy Johnson para avanzar a la Serie Mundial de 1995. Les pasa lo mismo que a la afición de Montreal, ellos no dejan en el olvido mi juego perfecto”.