Tres expulsados de la azul y blanco en Copa Oro por indisciplina

Como si la goleada del debut ante Costa Rica no fue suficiente, la Azul y blanco viajará con tres bajas a Estados Unidos, debido a que la Federación Nicaragüense de Futbol junto al director técnico Henry Duarte decidieron expulsar a Carlos Chavarría, Marlon López y Carlos Montenegro, por faltas graves a la disciplina.

“La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) en consenso con el Director Técnico de la Selección Nacional, Profesor Henry Duarte, ha decidido expulsar del equipo a tres jugadores por FALTAS GRAVES A LA DISCIPLINA, razón por la cual Nicaragua competirá, a partir de ahora, con 20 jugadores en la Copa Oro de CONCACAF”, se lee en el comunicado oficial de Fenifut.

Cabe destacar que según la información que se ha generado alrededor del caso de manera extraoficial, estos tres jugadores en lugar de reconcentrarse en el hotel y mentalizarse para el siguiente compromiso de la azul y blanco ante Haití, el jueves 20 de junio, decidieron irse de juerga y al parecer llevaron chicas a las habitaciones.

Chavarría reincidente

El volante de contención López, no fue de gran suceso en el partido inaugural, en cambio el defensor central Montenegro se vio bastante bien, mientras que el volante ofensivo Carlos Chavarría le imprimió dinamismo al juego en el segundo tiempo, no obstante, esta no es la primera vez que “Chava” cae en este tipo de infracciones.

En el año 2017, el costarricense Duarte sacó de la preselección nacional de fútbol al defensa central Jason Casco, al lateral derecho Cyril Herrington y al volante ofensivo Carlos Chavarría para el primer ciclo de entrenamiento camino a la Copa Oro.

“Las faltas en que incurrieron los jugadores se produjeron en el hotel de reconcentración al final de la noche del domingo 16 de junio, justamente cuatro horas después que Nicaragua pierde 0-4 contra Costa Rica su primer partido de Copa Oro de CONCACAF”, informa Fenifut.

Este es el primer escándalo de la Copa Oro y deja a Nicaragua con tan solo 20 jugadores para sus siguientes encuentros en esta primera fase, debido a que no puede reponer estas bajas que se dieron por indisciplina y no por lesión.

En el caso de Chavarría, quizás ha desperdiciado una gran oportunidad, pues a pesar de que ya había sido separado de la Azul y blanco, fue llamado nuevamente sin tener siquiera equipo.