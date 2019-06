Henry Duarte: “Debe prevalecer la disciplina”

La repentina separación por actos de indisciplina de los jugadores Carlos Chavarría, Marlon López y Carlos Montenegro será otro golpe del que la Selección Nacional de Futbol debe recuperarse lo más pronto posible, de cara a su segundo duelo contra Haití en Frisco, Texas, Estados Unidos, en la actividad de la Copa Oro.

Un comunicado enviado por la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), señala que los jugadores antes mencionados, fueron separados de la escuadra por “FALTAS GRAVES A LA DISCIPLINA”, por lo que la Azul y Blanco deberá encarar sus siguientes compromisos ante Haití y Bermudas con solo 20 jugadores.

“Somos un equipo que representamos a un país y a un pueblo. Somos embajadores del deporte y por lo tanto no podemos permitir faltas graves cuando apenas comenzamos la competencia... Si hay algo que ha hecho crecer nuestro futbol es la disciplina”, afirmó Duarte en el comunicado enviado por la Fenifut.

Nicaragua cayó 4-0 ante Costa Rica el domingo en su primer compromiso en el marco del grupo B, en la Copa Oro, y se ubica en una posición poco favorable para aspirar a una segunda ronda luego de que Haití derrotara a Bermudas 2-1.

“El futbol está lleno de detalles y si los técnicos no cuidamos los detalles vamos para el fracaso”, dijo Duarte en declaraciones brindadas al programa 120 Minutos que se trasmite en Radio Monumental y además se puede apreciar en la pantalla Repretel canal 11 en Costa Rica.

Sobre el inconveniente de enfrentar el resto del torneo con 20 jugadores, Duarte apuntó: “La Selección de Nicaragua es un equipo que obedece más al trabajo de grupo, no contamos con individualidades que nos puedan hacer sacar el partido, por eso el trabajo de equipo es fundamental y cuando eso se rompe todo iría mal”.

“Particularmente, a mí me causa mucha tristeza y me duele tener que separar a jugadores, pero debe prevalecer más el trabajo de equipo y la disciplina”, destacó Duarte.

¿Cual fue el problema ?

Marlon López y Carlos Montenegro partieron como titulares en el encuentro de Nicaragua contra Costa Rica, mientras que Chavarría entró de cambio en la segunda mitad.

“Hay faltas que uno puede solapar por ahí, pero hay faltas a lo interno de una concentración que no pueden darse. Es muy probable que se vea a Henry Duarte como el malo, pero lo que Henry Duarte quiere es el bien para el país, para la Selección y para el desarrollo de futbol de Nicaragua”, explicó el director técnico.

Sobre el asunto que llevó a tomar la decisión de separar a los jugadores, Duarte no quiso entrar en detalle pero sí explicó: “Me llegaron a despertar a las 2:00 a.m., fui a ver la situación, a mí no me lo contaron, yo estuve ahí presente, desde ese momento dije que estos jugadores están fuera y mientras Henry Duarte sea director técnico de Nicaragua, ya no van a estar nunca más con la Selección”.