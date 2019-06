Todo proceso es lento

Pocos recursos

Los proyectos, aún sin ser muy ambiciosos, toman su tiempo. Y si son ambiciosos, mucho más tiempo del considerado. Miguel Ángel colgado del techo de la Capilla Sixtina para darle forma al inicio del mundo y su secuencia, un trabajo de pintura asombroso, grabado en en la mente de cada quien que lo ha visto. Si restaurar, que es lo que se pretende con Nuestra Señora de París necesita de tantos años, se imaginan lo que es construir algo nuevo.

Henry Duarte le ha aplicado útiles enseñanzas y convenientes correcciones al futbol nacional, pero la transformación, pese a señales visibles, necesita de enorme paciencia e intenso trabajo. Sobre todo cuando no se cuenta con todas las herramientas necesarias, ni con los recursos requeridos, ni con el material humano deseado. Aunque en futbol nunca hemos logrado algo verdaderamente significativo, nos excedemos en las expectativas y las exigencias. Escribí que lo único positivo de jugar con esta Argentina aún con prestigio gracias a Messi, pero muy devaluada, era el estar en la cancha con jugadores de gran notoriedad, entre ellos, el mejor del mundo.

Los errores

No le di la menor importancia al resultado de 5 por 1 y me sorprendió —como lo expresé en Doble Play— que el periodismo argentino se sintiera satisfecho por lo poco que mostró su selección siendo dueña del balón y los espacios y manejando los tiempos a su antojo como era de esperarse entre fuerzas desequilibradas. La derrota con Costa Rica 4-0, proporcionó material para entrar en valoraciones, aunque nada definitivas por supuesto.

No solo en futbol, sino en cualquier deporte, las diferencias son establecidas por las equivocaciones, como en todo en la vida. Incluso Van Dijk, Cristiano y Messi se enredan y obviamente va a ocurrir con Copete, Cadena, Marlon, Barrera, Bonilla y Llorente. De no ser por fallas, varias Champions y Copas tendrían otros ganadores. Así que no me vengan con eso de los errores de Mickey Owen y Keith Hernández que afectaron series mundiales, mucho menos cuando te encuentras en etapa de aprendizaje. ¿Qué jugador de nuestra selección de futbol tiene maestría? A ratos, se nos olvida eso.

Las ventajas

Costa Rica tiene una gran ventaja en todo sobre nosotros en futbol. Desde los años 50 es un rival taco a taco con México y su estilo de juego ha sido el más vistoso de Centroamérica. Pocos equipos estaban al nivel de Saprissa, Alajuela y Heredia con más base local que el Alianza y el FAS salvadoreños, Olimpia y Motagua de Honduras o Comunicaciones y Municipal de Guatemala.

No se pueden borrar tan rápidamente desventajas tan claras cuando también estamos atrás en inversión, estructuras, soporte técnico y fogueo…Hemos mejorado respecto a nosotros mismos y se han recortado ciertas distancias, que permiten registrar actuaciones recordables y resultados ocasionalmente favorables como ocurrió con Jamaica y Haití. El problema es que los vecinos, mejor “armados” y más entregados también evolucionan. No es fácil, aunque a veces nos encontremos con equipos cuestionados, como este tico envuelto en dudas. Aún nos falta mucho y de eso seguramente está bien claro Henry Duarte, que no es ningún ingenuo.