Sin producir carreras es imposible vencer, pero ¿quién dice que ha perdido fuerza aquello de que el picheo garantiza hasta el 75 por ciento del éxito en el beisbol? Los Yanquis han conseguido al líder jonronero de la Liga Americana Edwin Encarnación, quien ha disparado 21 con los hoy apagados Marineros de Seattle, después de un arranque de temporada realmente huracanado. ¿Qué tanto necesitaban los Yanquis de Encarnación con Didi Gregorius de regreso y Giancarlo Stanton acercándose al cajón de bateo junto con Aaron Judge? Gary Sánchez está dando palo, lo mismo que Gleyber Torres y Luke Void, mientras el sorprendente Gio Urshela se mueve sobre los 300 puntos y DJ Lemahieu un excampeón de bateo en la Liga Nacional, saliendo de un corto slump, está volando alto. Aunque Aaron Hicks, Greg Bird y Troy Tulowitzki están restableciéndose, no hay sitio más que en el banco para Brett Gardner y Clint Frazier irá a Las Menores. El mánager Aaron Boone baraja sus cartas ofensivas.

Abridores inseguros

El temor de los Yanquis está en su picheo con Luis Severino, todavía pendiente de ser reactivado, y comprobar en qué forma se encuentra. Domingo Germán, quien entró en la lista de lesionados, se convirtió en una sorpresa con sus 9 victorias antes de ser visto vulnerable sin ganar en cuatro aperturas. ¿Seguirá siendo efectivo cuando se reincorpore? Nadie lo sabe. Sus antecedentes no son consistentes y no estaba en los planes de ser incluido en la rotación…Sabathia (3-4 y 4.42) es otra intriga de 39 años; Masahiro Tanaka (4-5 y 3.58 con 12 jonrones en contra) no es un factor de seguridad; J. A. Happ ha mejorado con 6-3 aunque sacudido por 17 vuelacercas; y el zurdo James Paxton presenta balance de 4-3 con 3.93 en carreras limpias, en tanto el novato pinolero Johathan Loaisiga, de llamativas expectativas, permanece en la lista de inhabilitados. Aroldis Chapman lleva 18 rescates, pero Holder, Cessa y Green viven con la soga al cuello, mientras Ottavino, Britton y Kahnle, están respondiendo.

Serie de movimientos

Encarnación es bienvenido en cualquier equipo. A sus 36 años, el dominicano tiene seis temporadas con 100 o más empujadas en sus últimos 7 años, cuatro consecutivas, quedándose corto con 98 en el 2014 y lleva 49 este año. En ese trayecto ha disparado dos veces 42 jonrones, una 39 y otra de 38 con Toronto y Cleveland antes de llegar a Seattle. Hay que hacerle un lugar y quien peligra es el esforzado y muy útil Urshela, porque LeMahieu puede ser enviado a tercera con Torres en segunda, Gregorius en el short y Voit en primera. Con Encarnación de designado, Stanton –débil en la defensa- será colocado en el left, Judge tomará el jardín derecho y Gardner en el centro con Hicks casi recuperado. Con Hicks en pie de guerra, Gardner irá al banco para abrazarse con Urshela. Gracias a los Tauchman, Wade y Estrada. La urgencia de los Yanquis es la de un brazo de verdad como lo fue Severino hasta cierto punto el año pasado. Germán no es nada seguro y el resto de abridores navega en la incertidumbre. Eso sí, aún con esas dudas, gran equipo.