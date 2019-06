Brasil quiere festejar su pase a cuartos de final con un Vinotinto

En busca de asegurar su pase a cuartos de final en forma anticipada de una Copa América-2019 al que el público le está dando la espalda, Brasil llega a Salvador para enfrentar este martes a Venezuela y con la ilusión de ser arropado por el 'torcedor' bahiano.

El equipo de Tite, que venció 3-0 en su debut en el Grupo A a Bolivia en Sao Paulo, chocará contra una selección vinotinto que rescató un empate sin goles ante Perú y no se amliana ante los pergaminos de su rival.

El choque en el Arena Fonte Nova se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) y podría darse el primer lleno en un partido del torneo continental, que hasta ahora ha visto estadios semivacíos y ni siquiera en el partido inaugural se colgó el cartel de "completo".

Tres horas antes (18H30 locales, 21H30 GMT), Perú y Bolivia se cruzarán en el estadio Maracaná en un partido clave para sus futuros en la Copa América.

El Grupo A es liderado por Brasil con tres puntos, seguido de Perú y Venezuela con uno cada uno y Bolivia sin puntos.

- Los cuartos a la vista -

"El primer objetivo es clasificar a los cuartos de final como primero del grupo, y eso pasa por vencer a Venezuela, pero con el respeto de enfrentarse a una selección que juega hasta de manera irresponsable, lo que dificulta", aseguró el capitán de la Canarinha, Dani Alves.

Más allá de lo que hay en juego, la expectativa en Brasil pasa por ver a la Canarinha midiéndose ante un rival de mayor peso futbolístico, como lo es la Venezuela del DT Rafael Dudamel y liderada en el ataque por el cañonero Salomón Rondón (Newcastle).

"Venezuela ha evolucionado mucho y tiene una generación muy prometedora, un estilo de juego muy suelto. Necesitamos planear muy bien el partido para conseguir un buen resultado", agregó Dani Alves.

En tiendas vinotinto el 0-0 ante Perú cayó bien, en buena medida porque los dirigidos por Dudamel tuvieron escasas situaciones de gol ante los incas y terminaron jugando los últimos quince minutos con diez jugadores por la expulsión de Luis Mago.

Pero Dudamel toma sus recaudos para enfrentar al pentacampeón mundial. "Salir ante Brasil de igual a igual es una locura".

"Hemos trabajado en diferentes formas de juego. Brasil es un rival que te asfixia con la calidad de su juego y la calidad de sus jugadores, lo que hace mucho más fácil el trabajo al entrenador. Tenemos la ilusión de los tres puntos. Un empate complicaría el grupo para todos", consideró Dudamel.

- 'Final' en el Maracaná -

Perú y Bolivia no tienen otra opción: o ganan o empiezan a entonar la despedida, y nada menos que en el mítico Maracaná.

Los peruanos llegan con un punto pero no pueden especular con el empate porque en la última fecha deberán vérselas con el favorito Brasil.

"El equipo estuvo bien" ante Venezuela "ofensivamente, (pero) vamos a tener que crear más chances de gol, ser más fuertes en la zona ofensiva y en la zona media", reconoció peruano el delantero André Carrillo.

Bolivia por su lado deberá cambiar y mucho la imagen que dejó en el debut si quiere seguir con chances en el Copa.

"Una cosa es jugar con Brasil y otra con Perú, sin desmerecer para nada a Perú. Es un partido determinante, porque ya viene a ser el 60% de la competencia", declaró por su lado el entrenador de Bolivia, Eduardo Villegas.

- 'Edugol' Vargas histórico -

Y el lunes hizo su estreno el bicampeón Chile y lo hizo haciendo honor a sus galones: goleando 4-0 a Japón en el Morumbí de Sao Paulo, con dos goles de Eduardo Vargas que acumula doce en tres Copas América y superó al peruano Paolo Guerrero, que tiene 11, como el máximo goleador en activo del torneo.

La Roja pasó por arriba a un débil once nipón que hizo agua por todos lados, avisándole al continente que no piensa soltar la corona que ganó en su casa en 2015 y revalidó en la Copa Centenario disputada en Estados Unidos en 2016.

"Si seguimos mejorando podemos ser una selección bastante peligrosa para poder defender la Copa", amenazó Arturo Vidal tras la demostración de la Roja.

- Scaloni le busca la vuelta -

Y mientras tanto, Lionel Scaloni esconde sus cartas mientras medita los cambios a realizar para recuperar el juego de Argentina de cara a su decisivo choque de mañana miércoles contra Paraguay por la segunda fecha del Grupo B.

Dos de los 'sacrificados' serían los históricos Ángel Di María y Sergio Agüero, que defeccionaron en la derrota 2-0 frente a Colombia en el debut.

"Si hacemos cambios será por la búsqueda del partido (...). No hablamos de dudas. Tenemos claro cómo vamos a jugar, pero hasta mañana no lo vamos a decir, porque hay jugadores que no están al 100%", afirmó el DT de la Albiceleste, que contra todo pronóstico está contra las cuerdas y solo le sirve el triunfo contra Paraguay.