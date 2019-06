Juan Carlos Ramírez gana en Triple A y da un paso clave para su regreso a Grandes Ligas.

Juan Carlos Ramírez protagonizó la victoria por 2-1 de las Abejas de Salt Lake sobre los Sonidos de Nashville, con una actuación categórica de cinco episodios y dos tercios, en los que admitió una carrera limpia y seis imparables, dio tres bases por bolas y ponchó a dos rivales; forjando así su mejor presentación desde que le autorizaron lanzar en partidos oficiales, tras más de un año inactivo como resultado de haberse sometido a la cirugía Tommy John.

El nicaragüense mejoró su efectividad de 8.44 a 6.06 y su balance cambió a una victoria con par de reveses, esto sumando su trabajo de una apertura de rehabilitación en Clase A Avanzada y tres en Triple A. Con su faena de anoche, el meteórico lanzador capitalino, que había permitido 10 anotaciones en sus tres apariciones anteriores envió señales positivas a los altos mandos de los Angelinos de Los Ángeles, que permanecen atentos a su plena recuperación.

Lució dominante

JC empezó el juego recibiendo imparable del primer bateador, al que enfrentó Zack Granite, quien luego fue atrapado mientras intentaba robarse la segunda almohadilla. Acto seguido, el abridor nicaragüense dominó a Eli White y a Andy Ibáñez para cerrar el episodio sin mayores dificultades.

Su dominio alcanzó un mayor nivel en la segunda entrada, cuando retiró en orden a Matt Davidson, Tyler Pill y Patrick Wisdom; aunque en el tercer capítulo, pese a que no permitió carreras, estuvo bajo amenaza como consecuencia de haberle regalado base por bolas a Adam Moore y de haber golpeado a Granite con dos outs en la pizarra, situación que resolvió ponchando a White.

En el cuarto inning, tras retirar a Ibáñez y a Davidson, el nicaragüense le dio base de boleto gratuito hacia la inicial a Pill, quien luego fue puesto out en el home plate cuando intentaba anotar la primera carrera de su equipo tras el doblete conseguido por su compañero Patrick Wisdom.

Cuando Juan Carlos volvió al montículo en la parte baja de la quinta entrada, ya contaba con una ventaja de dos carreras, gracias a los jonrones de Michael Hermosillo y Jarrett Parker. Sin embargo, puso en riesgo el marcador favorable, permitiendo que sus rivales llenaran las almohadillas con dos imparables y una base por bolas, escenario del que supo salir a flote sin mayores daños.

No obstante, en el sexto capítulo, Davidson le abrió con doblete, y tras poner out a Pill, Wisdom le conectó un sencillo que movió la pizarra a 2-1. El mánager de las Abejas de Salt Lake lo dejó poner out a Carlos Tucci, pero lo sacó antes de cerrar la entrada. El relevista Jake Jewell se encargó de sellar la victoria.