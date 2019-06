Barrera: “Claro que afecta no tener a esos tres jugadores”

La vida sigue para la Selección Nacional de Futbol que ya está instalada en Dallas, Texas Estados Unidos, donde este martes por la mañana realizó su primer entrenamiento de cara a su compromiso de mañana contra Haití en Copa Oro, con la notable ausencia de tres de sus jugadores que fueron expulsados por indisciplina.

El conjunto pinolero necesita con urgencia vencer a la escuadra de Haití para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, pero antes, Henry Duarte, director técnico de la Azul y Blanco, deberá restablecer la tranquilidad a lo interno del plantel y definir las variantes para suplir las ausencias de Marlon López, Carlos Montenegro y Carlos Chavarría.

La derrota contra los ticos con marcador de 4-0 el domingo, sumado al escándalo que generó la salida de tres de sus jugadores, ha dejado una atmósfera poco propicia para los integrantes del equipo nacional.

“Tras la derrota contra Costa Rica no queda otra que pasar la página, el torneo aún no termina para nosotros, pues quedan dos partidos claves para lograr lo que aspiramos, que es hacer un buen papel en el torneo y avanzar a la segunda ronda. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Ya hemos jugado contra Haití y le hemos ganado, ahorita estamos trabajando para eso”, detalló Juan Barrera a El Nuevo Diario.

“Claro que afecta no tener a esos tres jugadores, son elementos que venían apareciendo de titulares. En lo grupal también te afecta porque son grandes personas, el profe tomó su decisión y se respeta. Los que quedamos vamos a seguir trabajando por el grupo”, agregó el atacante del conjunto nacional.

Las posibles variantes

El conjunto nacional se puso en movimiento tras su llegada a Estados Unidos, donde este martes entrenó en los campos del Moneygram Park, aunque para este miércoles el trabajo de la escuadra nica podría ser cancelado por la amenaza de tormenta eléctrica que impera en el área.

Según dio a conocer en una nota de prensa la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), “Duarte formó tácticamente a lo que pudiera ser su alineación durante la sesión de entrenamientos: la línea de cuatro defensores incluyó a Oscar López como central, acompañando a Luis Fernando Copete, con Manuel Rosas y Josué Quijano por las rayas... Aparecieron Renato Punyed y Kevin Serapio como medios de contención, con Juan Barrera por derecha y Byron Bonilla por izquierda... Daniel Cadena formó adelante de los contención y Jorge Betancurt como único al frente”.

Otra variante que podría implementar Duarte es en la portería, la que contra Haití podría ser resguardada por Henry Maradiaga, en lugar de Justo Lorente, quien lució mal en la goleada contra Costa Rica en la primera jornada de actividad del grupo B en Copa Oro.