Mendy "estresado", pero "honrado" de estar en el Real Madrid

El lateral francés Ferland Mendy aseguró sentirse algo "estresado", pero "honrado" de formar parte del Real Madrid, en su presentación este miércoles como nuevo jugador del equipo blanco.

"Estoy honrado de estar en este club, el club más grande del mundo", afirmó Mendy en sus primeras palabras en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

"Cuando llegué estaba un poco estresado, pero ahora empiezo realmente a creerme que soy jugador del Real Madrid, añadió el nuevo lateral merengue.

Mendy llega procedente del Lyon para las próximas seis temporadas hasta junio de 2025 por, según el club francés, 48 millones de euros, con un máximo de otros 5 millones de euros más en variables.

"Toca avanzar y profundizar en la mejora deportiva, buscar la fortaleza que permita competir al máximo nivel y es lo que estamos haciendo", dijo durante esta presentación el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El mandatario blanco alabó a su nuevo lateral izquierdo considerando que es un jugador "potente, veloz, con una capacidad de anticipación y visión de juego que te permiten incorporarte al ataque".

Elegido por sus pares como mejor jugador en su posición en las dos últimas temporadas en la liga francesa, Mendy se enfundó este miércoles la camiseta blanca, todavía sin dorsal, para dar los primeros toques al balón sobre el césped del Santiago Bernabéu, ante las decenas de aficionados presentes.

El jugador, de 24 años y que disputó 44 partidos oficiales con el Lyon la pasada temporada, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias, no se siente intimidado por el reto que tiene por delante.

"En los grandes clubes siempre hay competencia, siempre hay dos buenos jugadores en cada posición", dijo Mendy, que tendrá que competir con Marcelo.

"Pero no sé como va a querer jugar el técnico, si me va a poner o no. En todo caso, estoy aquí para tener el máximo de minutos y aprender", dijo Mendy, que no oculta que el hecho de que Zidane sea el entrenador, pesó en su decisión de fichar por el equipo blanco.

"Es un gran honor estar junto a una leyenda del fútbol como él. Lo seguía cuando era pequeño, todos sabemos lo que ha hecho en su carrera, es un gran placer trabajar para él", aseguró Mendy.

La presentación del jugador francés llega después que el martes fuera presentado el joven brasileño Rodrygo Goes y el jueves pasado también se vistiera de blanco por primera vez el belga Eden Hazard.