Yeykell Romero, un prospecto del beisbol nacional que brilla en el atletismo

Yeykell Romero tendrá que decidir en algún momento si se entregará por completo al beisbol o al atletismo, dos disciplinas deportivas en las que ha demostrado un serio potencial y en las que su futuro se augura brillante.

En los últimos meses, este joven originario de Rivas se ha hecho notar con dos marcas nacionales para la categoría Juvenil Sub-18 en las pruebas de 100 metros planos (10.99) y 200 lisos (22.44), apenas un año después de haber puesto pie en las pistas, a las que llegó para mejorar su velocidad y multiplicar sus opciones de firma con una organización de Grandes Ligas.

Yeykell se convirtió este 2019 en el primer atleta nacional de la categoría Juvenil en correr los 100 lisos por debajo de los 11 segundos, tras registrar 10.99 en el Campeonato Centroamericano Sub-18 y Sub-20 realizado en El Salvador, donde alcanzó sus dos marcas nacionales.

Su siguiente reto en el atletismo será con la selección pinolera que este 22 y 23 de junio en Managua participará en el Centroamericano Mayor de dicho deporte y luego buscará un puesto en la selección nacional que irá a la Copa Mundial de Beisbol Sub-18 en Gijang, Corea del Sur, del 30 de agosto al 8 de diciembre de este año.

“A pesar de que llevo poco tiempo en el atletismo me he entregado de lleno a los entrenamientos, gracias a Dios he tenido buenos resultados”, destacó el joven atleta sureño, perteneciente al Club Novatos.

“Yo comencé en el atletismo para mejorar mi rendimiento en el beisbol, soy lanzador y con el atletismo estaba tratando de darle más oxígeno a mi brazo, luego me cambiaron a jardinero central para aprovechar mi velocidad”, agregó.

Chavalo talentoso

A finales de 2018, Yeykel fue parte del conjunto de Rivas que terminó en el segundo lugar en el Campeonato Nacional Juvenil AA. En esa ocasión fue uno de los lanzadores estelares de la tropa sureña, logrando en el torneo un juego sin hits ni carreras combinado ante Jinotega, con una labor de cuatro entradas de nueve ponches.

“Juego beisbol desde los 7 años, he sido parte de al menos cuatro selecciones con Rivas, pero lamentablemente, aunque siempre hemos llegado a la final, nunca he podido ser campeón con un equipo”, comentó Yeykell.

Gracias al potencial que muestra este joven, sobre todo con su llamativa velocidad al correr, varias organizaciones de Grandes Ligas lo tienen en la mira.

“He estado en varios try out con San Francisco, Yanquis y Boston. En León hice un try out especial con Kansas City, en esa ocasión corrí en 6.3 segundos las 60 yardas. Recuerdo que las personas que me hicieron la prueba pensaban que estaba mal medida la distancia por el tiempo que hice. Los buscatalentos que me vieron, me recomendaron que comenzara a batear a la zurda para aprovechar mi velocidad”, comentó Yeykell.