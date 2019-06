Román “Chocolatito” González no para de entrenar en el gimnasio Roger Deshón en Managua, aunque todavía no existe nada claro con respecto a su próxima pelea; eso sí, a pesar de que al año le restan seis meses y medio, su equipo de trabajo mantiene los planes.

“Estamos a la espera de que en cualquier momento pueda venir una pelea. Por mi parte, yo estoy en pie de lucha entrenando. Hoy más que nunca me siento contento por el trabajo que estoy haciendo aquí en Nicaragua, el resultado me alegra mucho”, destacó Román, quien se muestra con un semblante diferente, luego de casi cuatro meses de trabajo continuo en el gimnasio.

“Todavía no tengo nada concreto sobre mi próximo combate, sé que (Kazuto) Ioka acaba de coronarse campeón, por ahí podría salir una opción; también está (Khalid) Yafai, incluso “El Gallo” Estrada, pero todavía no tenemos nada definido”, agregó.

La oportunidad es lo importante

El último combate de “Chocolatito” fue en septiembre de 2018, cuando venció por la vía rápida a Moisés Fuentes, luego de eso, una lesión en su rodilla lo mantuvo por buen rato fuera de toda actividad.

“Yo quisiera que mi próximo combate fuera de campeonato mundial. No me importaría sacrificar la bolsa por una una oportunidad de título, porque sé que lo importante ahora es pelear por un cinturón. La corona es la que te da la oportunidad de cobrar buenas bolsas”, detalló el “Chocolatito”.

Román celebró este 16 de junio su cumpleaños 32, y aunque no se ve peleando sobre el ring arañando los 40 años, la edad tampoco es algo que le preocupa mucho.

“Mi plan es boxear quizás hasta los 35. Gracias a Dios, en mi vida nunca he bebido licor y tampoco he fumado, sino que he tratado de cuidarme al máximo. Siento que todavía estoy joven (ríe). Creo que el tiempo que pase entrenando será lo que defina cuánto me resta en el boxeo”, afirmó Román.