Cavani y Suárez pierden la puntería y Uruguay sufre

Los palos, el arquero rival y la inusual falta de puntería de Edinson Cavani y Luis Suárez frenaron el impulso de Uruguay en la Copa. Japón aprovechó y firmó un inesperado 2-2 que obliga a la Celeste a recalcular de cara al duelo ante Chile.

La escena estaba lista para una noche de fiesta. El Arena do Gremio de Porto Alegre con unas 33,000 almas celestes alentando y en la primera jugada Suárez que se anima y sorprende con un tiro desde la mitad de la cancha que se va apenas por encima del travesaño japonés.

Un espejismo que se diluyó con dos goles de Koji Miyoshi y que estuvo a punto de hacer desbarrancar a la Celeste.

El 'Pistolero' del Barcelona de penal en la primera mitad y el defensa José María Giménez, del Atlético Madrid, en el segundo tiempo, consiguieron una igualdad con sabor a poco para la Celeste.

"Fue un empate, pero creamos más oportunidades. Nos vamos con una sensación un poco amarga", soltó Suárez al finalizar el duelo que deja a Uruguay con 4 puntos en la cima del Grupo C hasta que este viernes Chile con tres puntos enfrente a Ecuador.

Atras quedó el festival de ataque ante los ecuatorianos, en un duelo en el que los uruguayos gozaron con vistosas anotaciones de Nicolás Lodeiro y Cavani, completando la goleada 4-0 con certera definición de Suárez y gol en contra de un defensa de la tricolor.

- Palo bonito para Japón -

Para colmo de males, Uruguay tuvo en su contra los palos. Cavani y Suárez estrellaron balones en los palos del arco defendido por un Eiji Kawashima, que a diferencia de su par uruguayo Fernando Muslera no falló y fue clave para resistir el asedio uruguayo.

Las estadísticas del partido no dejaron dudas. Suárez remata fuera, Cavani en el palo, el 'Pistolero' del Barcelona le quema las manos a Kawashima, el 'Matador' del París Saint Germain se pasa por centímetros.

"Más allá de que cometimos errores, tuvimos las mejores chances", así resumió Oscar Tabárez la actuación de su equipo.

Suárez se sacudió la frustración marcando el penal que sirvió para el primer empate, su compañero en el ataque contuvo la rabia y tendrá que esperar a Chile para buscar su gol 48 con la Celeste.

El partido ante la Roja, que defiende en Brasil el bicampeonato de América conseguido en su casa en 2015 y en la Copa Centenario de Estados Unidos-2016, será un punto de quiebre para Uruguay, el máximo ganador de la Copa América con 15 títulos.

"Sabe cuantas he tenido de estas en 13 años consecutivos, no es que sea nada especial (...) me voy a ocupar de las cosas no a preocupar", para sacar lo mejor del equipo ante Chile, advirtió el 'Maestro'.

Uruguay recalcula y sus letales atacantes ajustan la puntería, la Copa espera.