Henry Duarte no renovará con Nicaragua en el 2020 y aboga por un relevo generacional

Tras la derrota de Nicaragua ante a Haití (0-2) que significó también la eliminación de la Copa Oro 2019, el director técnico Henry Duarte dio declaraciones contundentes sobre el futuro de la selección nacional.

Aseguró que el fin de lo que se ha conocido como la era Duarte llegará en diciembre del 2020, cuando acabe su actual contrato, y dejó claro la necesidad de un relevo generacional en el combinado azul y blanco.

Lo anterior abriría las puertas de salida para varios jugadores hasta ahora habituales y las de entrada para los jóvenes que se desarrollan en las categorías inferiores.

"Hay que renovar la Selección Nacional, pues hay jóvenes con mucho talento en la Olímpica, en la Sub´20 y en la Sub´17, con el biotipo perfecto que hemos venido trabajando”, expresó Duarte, tras haber visto a Nicaragua carecer de profundidad ofensiva y solidez defensiva en el juego contra los haitianos.

CAMBIAR EL CUERPO TÉCNICO

Duarte reconoció que el cambio no solo debe ser en la plantilla, sino también en el staff de dirigentes. “Creo que es igual de necesario cambiar al cuerpo técnico, porque siento que ya no funciona. Lo que los muchachos me hicieron en Costa Rica con los actos de indisciplina es prueba de que ya no hay respeto hacia el cuerpo técnico ni a Nicaragua. Por eso es importante el cambio", declaró el estratega.

Sin embargo, también aseguró que permanecerá en su cargo de director técnico durante lo que resta del año y hasta diciembre del 2020, cuando acabe su actual contrato. "No renovaré. Siento que será el momento que tome otro la dirección, con otra filosofía y que trate de mejorar el trabajo que nos tocó hacer en todo este tiempo", indicó Duarte, quien está al frente de la selección de Nicaragua desde enero del 2015.

SOBRE EL DUELO CONTRA HAITÍ

Consultado sobre la actuación de Nicaragua en el partido contra Haití, el técnico de origen costarricense dijo: "reaccionamos tarde y cometimos errores en la defensa. Dominamos por completo el segundo tiempo, pero no cayó el gol. No se puede decir que el clima afectó por cómo se encaró el segundo tiempo. Ellos llegaron cuatro veces e hicieron daños, nosotros llegamos en más oportunidades pero no logramos anotar".

Duarte ahora está enfocado en conseguir ante Bermudas, el próximo lunes 24 de junio, los primeros puntos de Nicaragua en una Copa Oro, objetivo para el cual será necesario empatar o ganar, tarea no tan fácil si se toma en cuenta que Bermudas perdió ante Haití y Costa Rica dando batalla, lo que se refleja en los dos marcadores de 2-1.

Tras el juego contra Haití, Nicaragua llegó a ocho derrotas en igual número de partidos en su historia en Copa Oro, sumando su actuación en las ediciones del 2009, 2017 y lo que va de la actual.

Hasta ahora el combinado nicaragüense anota solo un gol: el que consiguió Carlos Chavarría hace dos años contra Panamá.