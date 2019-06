Lolette y Swan viajan con metas claras al Mundial de Voleibol de Playa

Lolette Rodríguez y Swan Mendoza intentarán sacarle el máximo provecho a su histórica participación en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa categoría mayor, pactado este año en Hamburgo, Alemania, del 28 de junio al 7 de julio, fechas en las que tendrán la oportunidad de codearse con la élite de este deporte, previo a una posible presentación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Este martes por la mañana, la representación nacional partió rumbo a Alemania, conscientes de sus posibilidades y con sus metas bien claras en un tope en el que quedaron alojadas en el grupo E, junto a la representación de Alemania, Estados Unidos y China.

Lolette y Swan debutarán en la cita este 29 de junio ante la pareja de Estados Unidos integrado por Alexandra Klineman y April Ross, quienes figuran en la quinta plaza del ranking del Tour Mundial de Voleibol de Playa; al día siguiente, las nicas se enfrentan a las locales Sandra Ittlinger y Chantal Laboureur (17 en el tour mundial) y cierran la fase de grupos contra Chen Xue y Xinxin Wang (25 en el tour mundial) de China.

“Sabemos que será un evento muy difícil para nosotras por la calidad de las parejas que nos vamos a encontrar, así que ¿cuál es nuestro objetivo? que sufran para ganarnos”, apuntó Swan Mendoza.

En el caso de Swan, logró recuperarse a tiempo luego de una lesión que sufrió en uno de los dedos de su mano izquierda, durante su presentación en la tercera parada del Circuito Norceca de Voleibol de Playa, realizada en Managua, en mayo pasado.

“A pesar de que no hice cancha por largo tiempo, sí me mantuve haciendo la parte física, ya me siento mejor y lista para el Mundial. Nosotras queremos tomar este evento como un fogueo de lujo de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019”, explicó Swan.

A ganar experiencia

Lolette y Swan hicieron equipo en el Tour Nacional de Voleibol de Playa, aunque no pudieron terminar la contienda por su participación en la primera parada en el Tour de la Norceca en Aguascalientes, México, donde terminaron en el puesto 11 de 16 parejas.

“Esta es una gran oportunidad para nosotras, tenemos que aprovecharla al máximo porque es la primera vez que Nicaragua participará en un Mundial de Voleibol de Playa de la categoría mayor. Por el nivel que tienen nuestras rivales, sabemos que será muy complicado sacarles un juego, pero igual vamos a salir a darlo todo en la cancha”, aseguró por su parte Lolette Rodríguez.

Tras el Mundial de Voleibol de Playa, la Federación Nicaragüense de Voleibol anunciará de forma oficial quiénes integrarán la escuadra femenina para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya que también tienen opciones de una combinación de parejas con Socorro López y Elia Machado.

En el caso de los varones, Rubén Mora y Danny López estarán en Lima.