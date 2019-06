Rodolfo Moraga: “Sería un orgullo terminar en primer lugar”

Con la posibilidad de dar alcance al Bóer en la cima del grupo A del Germán Pomares Ordóñez, Rodolfo Moraga, mánager del conjunto de Rivas, asegura que enfrentará a Zelaya Central con ese objetivo en mente.

Aunque los sureños ya tienen su lugar seguro para la segunda ronda del Pomares, llegar a la cima es una meta que repercutiría en el ánimo del equipo de cara a la segunda vuelta. Rivas marcha en la segunda plaza del grupo A, con registro de 35 victorias y 13 derrotas a 1.5 juegos del primer lugar que ocupa el Bóer (38-13), que ya completó su calendario de la primera etapa.

“Claro que me interesa llegar al primer lugar, para mí, sería un orgullo. Yo he hablado con los muchachos sobre esa posibilidad y les he dicho que hay que jugar pensando en esa meta, que de concretarla, nos llenaría de orgullo”, detalló Moraga.

Sin bajar la guardia

Este miércoles la escuadra sureña tiene programado dos partidos de siete entradas contra Zelaya Central, que llega con mayor presión de conseguir victorias para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la segunda vuelta. De ser necesario, ambos equipos realizarían un tercer duelo de nueve episodios el jueves 27, siempre en el estadio Yamil Ríos Ugarte.

“Nosotros vamos a enfrentar el partido con la seriedad que se merece, por lo que vamos a jugar a como lo hemos venido haciendo. Pero con los lanzadores vamos a tomar algunas medidas con respecto a la cantidad de lanzamientos, pensando en que la segunda vuelta del campeonato puede empezar este fin de semana”, detalló Moraga.

“El equipo ha jugado muy bien en esta primera ronda y esperamos mantener ese mismo ritmo en la segunda etapa. Los chavalos han bateado y el picheo ha rendido, esa combinación nos ha sacado a flote. La gente dice que llevamos un ritmo similar a cuando el equipo fue campeón y es cierto. Creo que si nos mantenemos saludables y no bajamos la intensidad de juego, vamos a llegar largo”, agregó.

Sobre el caso de Víctor Duarte, quien podría dejar el equipo para tomar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, Moraga comentó que la noche de este martes, la directiva del Rivas tenía una reunión para ver si lograban retener al artillero sureño, quien figura entre los mejores bateadores de la liga.