Una falsa expectativa

La culpa fue del técnico Henry Duarte. Pese a que la Selección no tuvo el tiempo mínimo requerido ni la pelota para poder jugar un rato al futbol frente a Argentina, y que un previamente cuestionado equipo tico se sentó a descansar sobre una cómoda ventaja de 3-0 cediendo espacios, dijo en un alarde de optimismo que pese a todo eso, el equipo pinolero clasificaría en la Copa Oro. Tener el 70% del tiempo la pelota no tiene significado, cuando el equipo contrario, sin un buen futbol, cada vez que la toma, te mete en serios problemas y te derrota 2-0, liquidando tus pretensiones. Pensó Duarte que se podía doblegar a Bermudas, un equipo tan flojo, que está colocado 45 puestos detrás de Nicaragua en el ranking de la FIFA (174 por 129), pero tampoco se pudo y se completó una racha de nueve reveses en tres copas de estas, marcando solo un gol en la segunda. Un gol en 810 minutos es un certificado de inutilidad ofensiva, más dramático que el de Bermudas…La falsa expectativa la fabricó Duarte y se estrelló.

Otro golple . A nuestro casi siempre deteriorado estado de ánimo deportivo fue ver salir golpeado por seis carreras en apenas dos tercios de inning en Triple A, al derecho nicaragüense Juan Carlos Ramírez. Eso hace sonar los timbres de alarma. El espigado y potente tirador derecho nicaragüense, con pretensión de regresar a la rotación de los necesitados Angelinos de California, se ha mostrado muy inseguro en esta etapa de restablecimiento después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido su brazo. La gran intriga es ¿cuánto tiempo se va a tomar en poder demostrar que se encuentra listo para ser útil?...Un serio problema sería que los Angelinos lleguen a perder interés en su futuro, en vista de la falta de pruebas fehacientes de utilidad. Se puede tener paciencia con un pícher probado, no con alguien que se muestra debilitado como posibilidad…Por ahora entre nuestra preocupación, Juan Carlos se tambaleaba.

Cásulas. Aun perdiendo 0-1 frente a Uruguay por el cabezazo de Cavani, el equipo de Chile impresiona por el futbol ágil, cargado de variantes y con suficiente profundidad que está ofreciendo. Nada que ver con tantos equipos de futbol enano que estamos viendo en esta Copa Oro…Solo James Harden podría atacar su registro de 36.1 puntos por juego logrado en la última temporada de la NBA. Es más, no salta a la vista alguien capaz de superar la barrera de los 30, ni Leonard, ni Curry, ni Giannis, ni Durant sano, ni LeBron –a menos que rejuvenezca. El único es Michael Jordan, pero ya no juega…En medio de las columnas de humo provocadas por la lluvia de jonrones de los Yanquis, todas las miradas en Nueva York, son para el novato de los Mets Pete Alonso, quien con 27 vuela cercas persigue al líder de la Liga Nacional Christian Yelich, quien ha disparado 29…No hay forma de parar la fuga de atletas cubanos. Sin tener estrellas, el equipo de futbol perdió a varias piezas y se informa que el pelotero de 21 años, Yoelkis Céspedes, hermano de Yoenis, salió del hotel convertido en el Fantasma de la Ópera, sin decir nos vemos. Así que no lo veremos por aquí.