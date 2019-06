Duarte: A la selección le falta madurez y definición

En serio contraste con las cifras de tres derrotas en tres juegos, ocho goles en contra y ninguno a favor en la Copa Oro 2019, el director técnico de Nicaragua, Henry Duarte, manifestó luego del partido contra Bermudas que “futbolísticamente estuvimos mejor que en la copa anterior”, haciendo referencia a la edición del 2017, cuando la selección también perdió los tres juegos, aunque permitió un gol menos y marcó uno.

“Regreso a casa con un sinsabor bastante grande. Creo que futbolísticamente estuvimos mejor que en la copa anterior, pues los jugadores estuvieron más maduros, con mejores conceptos, más movilidad en el campo y con mejor dinámica”, expresó el estratega, según el comunicado de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), agregando que “mejoramos en lo colectivo, pero individualmente estamos fallando, porque nuestros jugadores no tienen ese bagaje que sí tienen nuestros rivales”.

Además de manifestar que de la actuación de Nicaragua rescata que “ahora le quitamos el balón al rival y creamos opciones”, Duarte señaló que “por lo menos seis goles de los que nos anotaron fueron por errores nuestros” y que “al menos debimos anotar cuatro goles” en el torneo. En ese mismo orden expresó que “no hay goleadores en Nicaragua” y que “cuando tengamos más madurez y gente que pueda definir vamos a clasificar a otros eventos”.

De acuerdo con Duarte, apartando la primera parte contra Costa Rica, “jugamos tremendo”, pues los últimos 45 minutos frente a los ticos fueron de tú a tú; a Haití lo dominamos en 70-30, claro que sus goles fueron dos errores nuestros; y contra Bermudas jugamos con una intensidad grande”.

Confirma renovación en la plantilla

Como lo hiciera ya en otra ocasión durante esta Copa Oro, Duarte expresó que habrá cambios en la estructura de la selección. “Igual que después de la anterior (Copa Oro) algunos jugadores salieron del proceso, hoy (también) saldrán otros”, dijo el estratega.

“Tenemos que buscar jugadores más jóvenes que ya tengan eliminatorias en las categorías menores. Necesitamos jugadores que se hayan codeado con los mismos (rivales) que encontrarán más adelante. Tenemos mucho talento en la (selección) Sub17, Sub 20 y en la olímpica”, manifestó el director técnico.

En relación con la preparación de los jugadores, el estratega costarricense criticó que “nos vemos obligados a trabajar duro en los microciclos para adquirir la intensidad internacional, porque los jugadores no trabajan como deben hacerlo en sus equipos... Yo tengo que cargar a unos jugadores que me llegan de los clubes con un ritmo de 20 km por hora”.

Pese a todo, Duarte asegura sentirse orgulloso “con lo que la selección hace en el campo, sobretodo porque no tenemos una liga competitiva, no tenemos participaciones internacionales constantes a grandes niveles y no tenemos historia futbolística...Me siento muy contento, porque podemos tener partidos de ida y vuelta contra equipos superiores”.