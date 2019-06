Los últimos rebotes de Elijah Allen

La noche que Elijah Allen iba a caer dramáticamente sobre la duela del Polideportivo España víctima de un infarto, fue extraño que el entrenador del club Hospital Bautista decidiera dejarlo fuera del equipo inicial para el juego contra el quinteto del San Luis; tan inusual como el hecho de que él, un titular indiscutible, se quedara callado ante la disposición del estratega de dejarlo sentado en la banca.

También causó extrañeza su comportamiento en el calentamiento previo al duelo y sus constantes fallos en los tiros de media distancia durante el segundo periodo del encuentro. Nadie imaginó, quizá ni él, que todo lo anterior eran las señales de una tragedia que ocurriría apenas tres minutos después de iniciado el tercer cuarto del partido y que enlutaría al deporte nicaragüense.

COMPORTAMIENTO INUSUAL

“Lo miré muy diferente al Allen que me tenía acostumbrado. Lucía callado, y él no era así, al contrario, hablaba mucho. Recuerdo que previo al partido, mientras el resto del equipo calentaba, él iba a sentarse constantemente; y hasta lo vi tomarse casi de un solo trago una bebida rehidratante. Eso me pareció extraño en su comportamiento”, cuenta Roque Castillo, el entrenador del equipo del Hospital Bautista, en el que Elijah sumaba tres temporadas jugando.

Al verlo tan extraño, el estratega decidió dejarlo en la banca. “Ni me reclamó” dice Castillo, antes de responder a la pregunta de si previo al juego conversó con Allen sobre su estado físico. “Sinceramente no lo hice, pues pensé que probablemente solo andaba con resaca”.

Tras completarse el primer periodo del partido, Elijah recibió luz verde para entrar a jugar. “Falló varios disparos que en su estado normal hubiera encestado sin problemas. Es más, erró más de un tiro de media distancia, que eran su especialidad”, cuenta el entrenador. “No mostraba la efectividad que le caracterizaba, pues él era un jugador que le aportaba entre 15 y 20 puntos al club”, agrega, todavía golpeado por la tragedia.

“UNA CAÍDA ABRUPTA Y SÚBITA”

Tras haber jugado completo el segundo cuarto, Allen “no mostraba tener mayores molestias físicas, menos dolor en el pecho”, dice Juan Carlos Solís, director del Hospital Bautista y quien, por encontrarse en el lugar siendo parte del juego, fue el primero en atender a Elijah después de su dramático derrumbe sobre la duela.

“Allen realizó un tiro de media distancia y tras fallarlo dio tres pasos en busca del rebote, fue cuando sufrió una caída abrupta y súbita”, narra Solís, como quien guarda en su memoria cada segundo del último intento del jugador costeño por anotar, algo que hacía con gran facilidad en su mejor época con la selección nacional.

“Cayó en medio de una crisis convulsiva y al chequearlo me percaté de que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, como yo soy emergenciólogo y trabajo con los bomberos, mi carro es prácticamente una ambulancia y pude contar con los aparatos necesario para tal situación y hacer la reanimación cardiopulmonar, pero él no respondió, nunca pudo recuperar el pulso ni la conciencia”, relata el especialista.

Aproximadamente media hora después de que Allen cayera, llegó la ambulancia que lo trasladaría al hospital. Ante la mirada absorta de sus compañeros, todos golpeados por el trágico hecho, su cuerpo inerte fue levantado del último escenario en el que fungió como basquetbolista, y en el que horas después sería velado.

Así, súbitamente, se acabó la vida del gigante Elijah, a quien se le recordará, según coinciden Castillo y Solís, como “una persona sencilla y un jugador habilidoso”.