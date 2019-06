Parece renacido

Sin flaquear. Hemos visto a David Green y Marvin Benard, el primero con un potencial exuberante, pero todavía no hemos tenido un big leaguer de verdad fuera del montículo, y ese es el reto que está tomando Cheslor Cuthbert en este 2019, intentando renacer después de un fatal promedio de 194 en 30 juegos, disparando 3 jonrones en un 2018 tan oscurecido, que pareció dejarlo perdido en el laberinto de Dédalo. La posibilidad de ser descartado estuvo flotando sobre su cabeza, mientras colocaba temores a un lado y se concentraba en ofrecer su mejor esfuerzo en Triple A, a la caza de esa oportunidad tan bien graficada por Picasso. Y tal opción se le presentó en el momento apropiado, aferrándose a ella como un náufrago desesperado. Con las baterías recargadas, Cheslor está demostrando que para resurgir hay que renacer. De 5-2 el martes y de 4-1 ayer, Cuthbert registra 302 puntos en 24 juegos y 100 turnos, cifras que con su versatilidad, le aseguran sitio en el cualquier line-up imaginable de los Reales. Cuando se renace, uno puede ser otro.

La inseguridad. Brasil favorito contra Paraguay y Argentina contra Venezuela en los cuartos de final de la Copa América. Podemos creerlo por aquello de la historia, el peso de la camiseta, la inclinación de los astros, pero no le pongan sello. Lo único seguro en el futbol actual es la inseguridad. Casi sobrevive Islandia en el último mundial, Costa Rica perdió con Haití en la Copa Oro, Brasil empató 0-0 con Venezuela en la Copa América, y tanto el Barcelona como el Ajax, no fueron capaces de sujetar ventajas de 3-0 en la Champions. Paraguay ha sido un hueso tan duro para Brasil, que en las copas América del 2011 y 2015, eliminó a los pentacampeones mundiales en desempate a penales. En una de las definiciones, Brasil falló sus cuatro intentos…Golear a Perú 5-0, parece haber galvanizado a Brasil. Ya lo veremos, en tanto Argentina no pudo vencer a Venezuela en sus últimos dos duelos eliminatorios, y este año en el Wanda de Madrid, perdió 1-3. Así que Venezuela realmente es una seria amenaza, más allá del favoritismo gaucho.

Cápsulas. Con jonrones de LeMahieu y Gregorius, los enfurecidos Yanquis alargaron ayer contra Toronto su racha de juegos, colocando pelotas en órbita a 27, y no se encuentra forma de pararlos. Ganaron 8 por 7…Nuestra Selección Nacional de Beisbol nunca ha ganado un torneo importante desde que intentó hacerlo por primera vez en 1935 y Feniba está tratando de armar un equipo competitivo para los Panamericanos de Lima. Puede ser que necesiten incluir a Nemesio para poder producir alguna motivación…¡Cómo impacta la muerte de un atleta de 47 años, como el basquetbolista Elijah Allen, víctima de un infarto en la cancha de todos sus sueños deportivos! Quienes siguieron sus huellas, dicen que era bueno de verdad…Es difícil, casi improbable, que nuestros deportes tan golpeados por la falta de nivel competitivo, se levanten de la lona sin el soporte del deporte escolar, por ahora inexistente, solo maquillado levemente. Algo hay que hacer porque hay que hacer algo…Es triste ver a los aficionados al futbol condenados a n

o ver por TV la Copa América y la de Oro. ¡Pobrecitos!