Es hoy venezuela. Hubo un largo tiempo, desde la época de los césares hasta hace pocos años, en los que un encuentro entre las selecciones de futbol de Argentina y Venezuela carecía de atractivo por la desproporción de fuerzas, los desniveles de calidad y la diferencia de figuras. Argentina parecía jugar con un balón redondo y Venezuela con uno carcomido, que en lugar de rodar, brincaba…La llamativa evolución del futbol venezolano en estos últimos tiempos no ha podido ser afectada ni por la crisis que aguijonea ese país y ahí está Dudamel, su entrenador, optimista frente a los pronósticos adversos que no dudan en fijar como favorito a los gauchos, no solo por contar con Messi, el mejor jugador del mundo. “No vamos a detenernos para mirarlo”, ha dicho Dudamel, haciéndonos recordar que la última vez que cruzaron espadas, en el nuevo Wanda de Madrid, Venezuela ganó 3-1, después de dos angustiosos empates argentinos en las eliminatorias para Rusia. Así que Venezuela, 0-0 con Brasil hace unos días es vista como una seria amenaza.

Cortan alas. A los Cardenales de San Luis con la salida de su rematador Jordan Hicks por casi un año, después de ser sometido a la operación en el codo Tommy John. El más consistente tirador de 100 millas en Las Mayores, de 23 años, había salvado 14 juegos con sus bolas de humo para un equipo que pelea hombro a hombro con Cerveceros y Cachorros, el liderato del Centro en la Liga Nacional. Lo más dramático es que la pregunta ¿quién por Hicks? no tiene respuesta precisa, aunque Andrew Miller y John Brebbia, quien ha finalizado 12 juegos sin rescates, saltan a la vista. Grave, muy grave para el equipo de San Luis está perdida…Entre los Mets, Edwin Díaz, el espectacular salvador de 57 juegos para los Marineros en el 2018, no ha rendido, de acuerdo con las expectativas. Ayer perdió su quinto juego por solo una victoria, salva 16 juegos en 19 oportunidades y registra más de 3.50 en efectividad…Mientras tanto, los Cachorros hicieron debutar a Craig Kimbrel, quien se apuntó su primer salvamento con picheo de un hit, una base y un ponche en un inning contra los Bravos de Atlanta.

Una falsa expectativa

Cápsulas. Ha tardado mucho Bryce Harper en llegar a 14 jonrones, casi media temporada, y los Filis se han alejado 5 juegos y medio de los Bravos en el Este de la Liga Nacional…Se informa que será necesario esperar otros 30 días por el nicaragüense de los Angelinos de California Juan Carlos Ramírez. Así que debemos tener calma y cruzar dedos confiando en el pleno restablecimiento de su brazo…Problemas en el manejo de la bendita regla de picheo, afectan la clasificación directa del equipo Zelaya Central en el Pomares. No veo que esa regla cuide brazos y sí provoca alteraciones…Los Rockets de Houston están moviendo todas las piedras que sean necesarias para agregar a Jimmy Butler y juntarlo con James Harden, Chris Paul y Clint Capela y barrer con cualquier oposición. Ya veremos si lo logran…Según Xavi Hernández, un jugador siempre bien portado, Neymar no debería regresar al Barcelona, pero no es la conducta la que orienta el mercado ni las pretensiones de un equipo. De eso debe estar claro Xavi.