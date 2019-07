Nadal no ve justas las normas de Wimbledon sobre los cabezas de serie

El tenista español Rafael Nadal, número dos mundial pero que será el tercer cabeza de serie en Wimbledon, afirmó no compartir las normas del torneo londinense para decidir el orden de sus favoritos sin ajustarse necesariamente al ránking ATP.

La libertad de Wimbledon para determinar cuál es el orden de sus cabezas de serie ha hecho que Nadal no sea el segundo, como le correspondería por ránking, sino el tercero.

"Respeto todas las situaciones. Es un tema de la ATP. Concedemos dos mil puntos a este torneo. Les dejamos hacer lo que quieren. Es algo que no comprendo", afirmó el mallorquín este sábado en una conferencia de prensa.

"Si es justo o no... Respeto las normas de Wimbledon. Otra cosa es si creo que es justo o no, que creo que no", apuntó.

Para Nadal, campeón en Wimbledon en 2008 y 2010, la cuestión de los cabezas de serie en el torneo londinense puede hacer que tengas "un cuadro más duro".

"La temporada no es sólo la hierba", sentenció.

Tras esas palabras, Nadal reafirmó que tiene "mucho respeto" por Wimbledon.

"Respeto la historia de este torneo. Entiendo que vean el deporte desde otra perspectiva y que quieran hacerlo con sus propias reglas", señaló.

Nadal, de 33 años y ganador de 18 títulos del Grand Slam durante su carrera, empezará el martes contra el japonés Yuichi Sugita y en una eventual segunda ronda podría tener que medirse al australiano Nick Kyrgios (43º). En una teórica semifinal, Nadal podría reencontrarse con el suizo Roger Federer (3º), al que ya derrotó a principios de este mes en semifinales de Roland Garros.