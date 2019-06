Perú da sorpresa al eliminar a Uruguay de la Copa América y ahora jugará contra Chile

Perú recuperó el amor propio en la Copa América de Brasil-2019 después de perder 5-0 ante el anfitrión y dio la gran sorpresa al eliminar a Uruguay por penales 5-4 este sábado en cuartos de final en Salvador.

La selección inca buscará el miércoles en Porto Alegre el pase a la final ante Chile, que el viernes eliminó, también por penales (5-4), a Colombia en Sao Paulo.

La otra semifinal la disputarán el martes en el Mineirao, en Belo Horizonte, Argentina y Brasil.

El golero peruano Pedro Gallese, de tarde fatal en el 5-0 ante Brasil el pasado sábado en Sao Paulo en el cierre de la fase de grupos, fue el héroe del partido al atajar el cobro del astro charrúa Luis Suárez, el primero de los cinco turnos de Uruguay.

Édinson Cavani, Cristhian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira sí convirtieron para la Celeste, pero Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores anotaron cada uno desde el punto blanco para dar la sorpresa en el mundialista Arena Fonte Nova en Salvador (noreste) ante 18.083 espectadores.

El combinado inca se cruzará el miércoles contra su archirrival Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico, en el Arena do Gremio (00H30 GMT del jueves).

Superclásico en el Mineirao

Argentina fue la única selección de las cuatro semifinalistas que avanzó con victoria en los 90 minutos, al derrotar a Venezuela el viernes por 2-0 en el Maracaná, en Rio de Janeiro.

Brasil había conseguido su boleto al vencer desde los doce pasos a Paraguay el jueves en Porto Alegre, en el primer partido de cuartos de final de esta Copa América.

Doce años después de la final en Venezuela-2007, Brasil y Argentina volverán a encontrarse en una Copa América. El superclásico mundial entre las potencias sudamericanas le deberá a la historia de esta edición el partido por el título, pero bienvenida sea una semifinal.

Messi y una mejor versión de la Albiceleste ganaron 2-0 a Venezuela el viernes en los cuartos de final en Rio de Janeiro, configurando el partido soñado ante su eterno rival el próximo martes en Belo Horizonte por el pase a la final.

Lautaro Martínez, a los 10 minutos, y Giovani Lo Celso, a los 75, marcaron los goles de Argentina que esta vez se mostró más colectiva y menos dependiente del para muchos mejor futbolista del mundo.

"Tenemos que jugar no como un partido más, pero no lo tenemos que tomar como una semifinal de Copa América, como contra cualquier equipo, no pensando que tenemos enfrente a nuestro máximo rival. Eso agranda la leyenda", dijo sereno el cuestionado Scaloni.

Pero Argentina necesitará definitivamente al Messi del Barça para hacerle frente a un Brasil que partido a partido va pareciéndose a un candidato al título. Y todo esto sin el polémico Neymar, lesionado, fuera de la Copa y en problemas judiciales.

¿Sin favorito?

"No sé si (Brasil) es el rival perfecto, es lo que toca en la semifinal. Queremos seguir. Sabemos que va a ser un partido duro", dijo un Messi autocrítico con su rendimiento en Brasil-2019.

"Es difícil decir un favorito cuando se juega Brasil-Argentina. Es un partido muy igualado. Ellos son los locales, tienen que mostrarle a su gente. Vienen más tiempo con este proyecto. Son muchos jugadores con el mismo técnico, la misma idea", analizó.

Paraguay sufrió el acoso permanente de la Seleçao en los 90 minutos de su serie de cuartos el jueves en Porto Alegre, y encontró el boleto a las semifinales en el drama de los penales con un 4-3.

En Venezuela-2007, Brasil le pasó por encima a Argentina con un 3-0 en Maracaibo, la que sería la primera de tres finales perdidas de Messi con la Albiceleste en Copas América, a la que también agregó la derrota más dolorosa con su selección en el Mundial-2014, al caer con Alemania en el partido por el título.

Chile se hace respetar

Chile, el bicampeón defensor, renovó sus credenciales de candidato a una tercera corona al quitarse de encima a Colombia, el viernes en Sao Paulo.

La Roja se impuso 5-4 en definición por penales luego de un empate 0-0 en los 90 minutos, en los que le fueron anulados dos goles a instancias del VAR.

Y es que Chile tuvo a Colombia contra las cuerdas en buena parte del partido. Los cafeteros mostraron voluntad pero sus chances de batir a Gabriel Arias fueron realmente mínimas.

Los cafeteros regresarán a casa sin haber recibido un gol en el torneo y siendo la única selección que logró el puntaje perfecto en la fase de grupos -victorias ante Argentina (2-0), Catar (1-0) y Paraguay (1-0)-.