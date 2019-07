Nicaragua se queda con el bronce en Centroamericano Sub-23 de Voleibol

La representación de Nicaragua logró medalla de bronce en el IV Campeonato Centroamericano Sub-23 de Voleibol Femenino, celebrado en el Polideportivo Alexis Argüello, mientras que a nivel individual, Fernanda Campos fue la única pinolera con una distinción de esta forma, al lograr el galardón de Mejor Saque.

El conjunto nacional cerró la contienda con una victoria en cuatro sets sobre Guatemala por 3-1 (26-24, 25-23, 12-25 y 25-17), lo que le permitió mejorar sus registros en 4-2 en ganados y perdidos, junto a 16 puntos acumulados, mismo balance que Belice, que fue segundo por sus 20 puntos cosechados.

Mientras que Costa Rica logró su cuarta corona seguida al terminar la contienda con balance perfecto de seis victorias sin derrotas y 28 puntos. Completaron las posiciones Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá.

“Fue un camino muy difícil para llegar a la medalla, pero las muchachas nunca se dieron por vencidas, el respaldo de toda la gente que siempre las vino a apoyar fue muy importante para ellas”, apuntó Claudia Noguera, directora técnica del equipo pinolero.

“Este equipo está para más, ellas se deben seguir preparando para esta misma categoría el próximo año. Al final, se cumplió con el objetivo que era mejorar el sexto lugar que conseguimos en la edición pasada y se logró con una medalla”, destacó Noguera.

Fernanda campos brilla

Fernanda Campos fue la mejor al ataque contra Guatemala con 11 puntos en su cuenta, seguida por Andrea Pereira con 10 y Dalia Conto con 8.

A nivel individual, Fernanda Campos fue la más destacada en la escuadra nacional, al conseguir el galardón de Mejor Saque, además fue la anotadora del conjunto pinolero con 58 puntos en total.

“Me siento muy satisfecha por todo lo que el equipo hizo en este torneo. Fue una competencia muy difícil, pero nos logramos levantar para conseguir este tercer lugar”, comentó Fernanda Campos.

“No me esperaba ganar una distinción individual, el esfuerzo de todas en el equipo me llevó donde estoy, por eso me siento orgullosa de lo que hicimos. En cada partido yo siempre me propuse dar lo mejor de mí y este fue el resultado”, afirmó la jugadora pinolera.

La última vez que Nicaragua había subido al podio en dicha contienda fue en el 2014, cuando ocupó la segunda plaza.