La Copa de los ceros

Desde que se inventó el futbol, su esencia es el gol, el más grande factor de agitación para las multitudes. Antes que apareciera el VAR, la historia registra partidos inolvidables 0-0, pero no tantos como los que estamos viendo, en los cuales, cada gol es sometido a revisión con dos y hasta tres, anulados a un equipo con una frecuencia golpeadora, decepcionante.

Lo ha sufrido Brasil y Uruguay, enviados a ese azar escalofriante de los penales, “premiando” a los inferiores. El único equipo que registró goles en los duelos de cuartos de final fue precisamente uno de ataque muy cuestionado, como lo ha sido Argentina, derrotando 2-0 a la valiente Venezuela con las estocadas de Lautaro Martínez y Giovani LoCelso. Brasil-Paraguay, Chile-Colombia y Uruguay-Perú, terminaron 0-0 y como no hay tiempo extra, otra falla de la Copa América, fueron a los penales. De esa forma, Brasil y Chile –con justicia y Perú –casi sin méritos consiguieron sus boletos para semifinales, junto con esta Argentina que sigue esperando por Messi.

El drama charrúa.

Lo de Uruguay fue quizás lo más dramático, o mejor dicho, trágico, algo para Shakespeare. En el minuto 28, Giorgan Arrascaeta tomó un centro de Nández desde la derecha y su remate sacudió las redes de Perú. El público saltó de las butacas solo para caer derrumbado, al comprobarse que Nández estaba adelantado…En el segundo tiempo, Cavani en fuga espectacular llega hasta el fondo, corta hacia la cabaña de Gallese y su remate por encima del arquero, vuelve a levantar las tribunas. No, no fue gol. Por la pestaña de un mosquito como decía Buck Canel. Cavani arrancó adelantado…Después, el falso gol fue de Luis Suárez entrando al área con rapidez, determinación y seguridad, punteando la pelota para el supuesto 1-0. El VAR mostró que Suárez estaba off side por milímetros y el 0-0 permaneció tan firme como el puente Golden Gate. En los penales, falló Suárez abriendo la tanda y los artilleros peruanos perforaron cinco veces al veterano pero siempre eficiente Muslera, para imponerse 5-4 y retar a Chile.

Cruzando dedos

En Brasil, todos imploraban al cielo por no ir a los penales contra Paraguay. Los recuerdos del 2011 y el 2015 frente a los guaraníes eran amargos. En una de las ocasiones, los brasileños ni siquiera acertaron uno. Ahora fue diferente. Brasil no solo dispuso de más y mejores opciones con una pelota milagrosa sacada por Fernández a Alves, la clara opción de Gabriel de Jesús y un golpeo de Willian contra el poste en el minuto 90, sino que Paraguay perdió un hombre con la expulsión de Balbuena en el minuto 54, por una falta sobre Firmino reclamada como penal, antes de ser descartada por el VAR y aún con esa ventaja, Brasil no supo sacar provecho del 70% de posesión. En los penales, Brasil acertó 4, fallando Firmino y Paraguay 3 con Allison atajando el primer disparo de Gustavo Gómez…En tanto, Chile fue mejor que Colombia en los 90 minutos, pero los goles anulados por un off side difícilmente visible de Alexis y mano involuntaria, previa al gran remate de Vidal, mantuvieron el 0-0 obligando a los penales. Alexis culminó la perfecta tanda chilena y Testillo falló el último de Colombia, sellando Gabriel de Jesús el 5-4. Después de tres definiciones por penales, quedan Argentina-Brasil y Perú-Chile, miércoles y jueves.