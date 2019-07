Con las ausencias notorias de los lanzadores Carlos Téller, Vicente Padilla y el jugador de cuadro Iván Marín fue convocada a entrenar este lunes la Preselección Nacional de Beisbol, que enfrentará primero en un tope amistoso de cuatro jugos al equipo de Cuba, antes de ir a batallar por medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Un total de 32 peloteros fueron llamados a los entrenamientos de la escuadra pinolera, que iniciaron la tarde de este lunes en el antiguo estadio nacional, y que se prolongarán hasta la partida de la Selección rumbo a los Panamericanos.

Julio Sánchez, timonel de la Selección de Nicaragua, lamentó la ausencia del lanzador Carlos Téller, quien no recibió el permiso de su equipo, Generales de Durango, en la Liga Mexicana de Beisbol. Téller estaba previsto para ser el brazo número uno del plantel pinolero.

Igual ocurrió con el campo corto Iván Marín, quien juega con en Liga Independiente en Estados Unidos y no recibió permiso. En el caso del otrora Grandes Ligas pinolero, Vicente Padilla, justificó su ausencia para la serie contra Cuba por problemas de salud, pero es casi un hecho que tampoco estará disponible para los Panamericanos.

“Indudablemente me gustaría tener a un jugador como Iván Marín en el campo corto y que mi lanzador número uno fuera Carlos Téller, pero desafortunadamente no vamos a poder contar con ellos, así que tenemos que enfrentar los retos que se nos vienen con el personal que tenemos a mano”, explicó Julio Sánchez.

La serie amistosa contra Cuba está prevista del 12 al 16 de julio, mientras que el torneo de Beisbol de los Panamericanos tendrá lugar del 29 de julio al 4 de agosto. En Lima, Nicaragua debuta el 30 contra Puerto Rico.

“Aquí lo importante es ir viendo desde ya quién será el primer abridor de Nicaragua en los Panamericanos para el partido contra Puerto Rico y para el segundo encuentro contra Dominicana. Eso se verá, no de los resultados que consiguieron los lanzadores en el Pomares, sino de la serie contra Cuba”, comentó Sánchez.

El plantel nacional

El grupo de peloteros convocados a los entrenamientos de la Preselección Nacional lo componen los lanzadores Wilton López, Fidencio Flores, Gustavo Martínez, Jorge Bucardo, Wilber Bucardo, Berman Espinoza, Wilfredo Pinner, Jesús Garrido, Jimmy Bermúdez, Elías Gutiérrez, Ernesto Glasgon, Junio Téllez, Elvin García y Ronald Medrano.

Con los receptores, Ronald Rivera, Rafael Estrada, Luis Allen y Leonardo Ortiz, junto a los jugadores de cuadro, Elmer Reyes, Ofilio Castro, Darrel Campbell, Benjamín Alegría, Wuilliam Vásquez, Edgard Montiel y Marvin Martínez.

En los jardines fueron convocados, Jilton Calderón, Javier Robles, Enmanuel Meza, Norlando Valle, Isaac Benard, Dwight Britton y Víctor Duarte. Serán 24 los que conformarán el equipo para Lima 2019.

“Al no tener a Téller ni a Marín, no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Ahí está Benjamín Alegría, que ha tenido un buen desarrollo para cubrir el campo corto, como abridor del primer juego se me ocurren nombres como el de Wilber Bucardo, Fidencio Flores o el mismo Wilton López”, comentó Sánchez.

Cheslor llega a 32 imparables en la temporada

“Haciendo un ejercicio de lógica yo pondría a Isaac Bernard de primer bate, con Javier Robles de segundo, de tercero Elmer Reyes, de cuarto Wuilliams Vásquez, de quinto Ofilio Castro, Jilton Calderón de sexto, Edgard Montiel de séptimo, de octavo Luis Alen y de noveno Benjamín Alegría”, valoró el timonel.