Estados Unidos a defender corona en la final del mundial femenino de futbol

Estados Unidos buscará su cuarto título mundial femenino tras derrotar en Lyon por 2-1 a Inglaterra, que falló un penal a ocho minutos del final, gracias a un gol de Alex Morgan, el día de su 30 cumpleaños.

El equipo norteamericano se enfrentará en la final del domingo en Lyon al vencedor del segundo duelo de semifinales, que disputan el miércoles las selecciones de Holanda y Suecia.

Christen Press adelantó a Estados Unidos en el minuto 10 al cabecear un centro desde la derecha de Kelley O'Hara, pero Ellen White empató en el 19 al rematar un pase desde la izquierda de Bethany Mead, anotando su sexto gol en el torneo.

Pero Alex Morgan, que no había anotado tras sus cinco goles en el debut contra Tailandia (13-0), lograría el que sería a la postre el tanto de la victoria para Estados Unidos al cabecear en el 31 un pase desde la izquierda de Lindsey Horan.

Con ese tanto, Morgan alcanzó a la inglesa White al frente de la tabla de goleadoras, con seis dianas, dejando atrás a la también estadounidense, Megan Rapinoe, que no jugó por una lesión muscular, que había logrado dos dobletes en octavos contra España y en cuartos frente a Francia, y a la australiana Sam Kerr, ambas con cinco.

"Tengo una pequeña lesión en los isquiotibiales, que me vino en el partido de cuartos contra Francia (el viernes). No estaba recuperada para este encuentro, que ha llegado muy pronto, pero me voy sintiendo mejor y espero estar en la final", explicó Rapinoe.

- Regreso a Lyon de Morgan -

Además, Morgan festejaba su 30 cumpleaños con ese tanto decisivo en Lyon, una ciudad en la que jugó en 2017 cuando estuvo en la liga francesa.

En la celebración, Morgan hizo el gesto de tomar un taza de té.

"Estoy muy orgullosa de este equipo y de cada una de las jugadoras que participaron en esta victoria. Nuestro banquillo es muy amplio y lo hemos demostrado en este partido. ¿Cómo puedes con esto?", lanzó desafiante Morgan.

Morgan, la mujer futbolista más seguida en redes sociales, con 3,7 millones de abonados en Twitter y 7 millones en Instagram, estuvo seis meses jugando en Lyon, donde este martes la vieron 53.000 espectadores, en una estancia en que las lesiones no la ayudaron, aunque marcó 12 goles en 16 partidos disputados.

En los minutos finales, Inglaterra vio cómo se le anulaba un gol a White por fuera de juego, tras consulta al videoarbitraje, y se le señalaba un penal a favor en el 84, también tras acudir al VAR.

Pero la portera norteamericana, Alyssa Naeher, detuvo el lanzamiento a Steph Houghton, tras un derribo dentro del área de Becky Sauerbrunn a White.

"Alyssa Naeher ha sido la jugadora del partido. Nos ha salvado", dijo Morgan.

Las desgracias no terminaron ahí para Inglaterra, que terminó con diez jugadoras, después de que Millie Bright recibiera su segunda tarjeta amarilla en el 86, tras una falta a la omnipresente Morgan.

"El fútbol puede ser cruel. Hicimos un fantástico partido. Cuando conseguimos el penal, le dije a mi banquillo que íbamos a ganar, pero no iba a ser así", afirmó el técnico inglés, Phil Neville.

Inglaterra cayó por tercera vez en semifinales en las ocho ediciones disputadas del Mundial.

Por su parte, Estados Unidos, actual campeón, defenderá el título ganado hace cuatro años en Canadá, y disputará su quinta final, habiendo perdido solo una, ante Japón en Alemania-2011