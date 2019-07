Acuerpados por sus familiares y con la ilusión destellando como chispas en sus ojos, este martes los prospectos pinoleros Elián Rayo, Keneth Quintanilla y Róger Leytón dieron el primer paso rumbo a un sueño en común, tras estampar sus firmas con las organizaciones de Grandes Ligas, Gigantes de San Francisco, Piratas de Pittsburgh y Reales de Kansas City, respectivamente.

Uno de los prospectos mejor valorados en los últimos años en la pelota nacional, Elián Rayo, concretó un acuerdo con los Gigantes de San Francisco, en el transcurso de la mañana de este martes. El reconocido pelotero, originario de Matagalpa, firmó por 350 mil dólares como tercera base, a pesar de que en su carrera en el beisbol menor, también mostró facultades como lanzador.

“Me siento orgulloso por haber logrado esta firma, ahora lo que queda es esforzarme por alcanzar mi sueño y llegar pronto a mi meta. Los Gigantes al final me dijeron que les gustaba más como bateador, a pesar de que también a mí me gusta lanzar, la verdad voy a hacer lo que ellos digan”, detalló Elián Rayo.

Junior Román, scout internacional de los Gigantes de San Francisco, vino al país para concretar la firma de Elián, tras el seguimiento que le dieron a través de Sandy Moreno, representante de dicha organización en Nicaragua.

“Estamos muy positivos con esta firma, tenemos la certeza de que Elián tiene las herramientas necesarias para triunfar”, señaló Sandy Moreno.

“Elián es un pelotero que tiene las cinco herramientas”, destacó por su parte Junior Román, “él (Elián) es un pelotero que además tiene una mentalidad muy madura y tiene una meta clara en su mente de dónde quiere llegar. La única herramienta que Elián no tiene sobresaliente es la velocidad, pero todas sus otras herramientas son sobresalientes”, destacó Román.

Ese potencial de Róger Leyton

Luis Ortiz, scout panameño de la organización de los Reales de Kansas City, se sintió atrapado por el potencial del pelotero pinolero Róger Leytón, quien mostró facultes arriba del promedio para custodiar el jardín central. Leytón logró un acuerdo por 210 mil dólares por estampar su firma con los Reales.

“Para mí, Leyton fue el mejor pelotero de posición de toda Centroamérica”, destacó Ortiz. “Yo me encargo de valorar a los peloteros de México, Nicaragua y Panamá y para mí Leyton fue el pelotero que mejor facultades mostró. Este muchacho me ha demostrado que con el bate él siempre hace contacto, cuando él se ponga más alto y fuerte tendrá tremendas posibilidades de ser un gran bateador”, agregó.

“Este apenas es el primer paso, esta firma me motiva a trabajar más duro de ahora en adelante y lograr mi segundo sueño después de la firma, que es llegar a Grandes Ligas y yo sé que voy a llegar”, destacó Leytón.

Keneth Quintanilla al abordaje

Leytón se unió a la organización de Kansas en el salón de conferencias del Nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez, donde minutos antes, el lanzador Keneth Quintanilla cerró un acuerdo por 60 mil dólares con los Piratas.

“Este es el sueño de todo pelotero que lucha por una firma. Lograr una firma no es nada fácil, el camino es muy duro, pero a la hora que se abre una puerta, tampoco hay que dejar de trabajar. Yo tenía una mentalidad muy positiva, yo me decía ‘con la organización que me diera la oportunidad yo voy a llegar a Grandes Ligas’”, mencionó el lanzador Keneth Quintanilla firmado por los Piratas.

“Las perspectivas que tenemos con esta firma es que Keneth llegue a Grandes Ligas”, mencionó por su parte Domingo Moreno, scout de los Piratas en Nicaragua. “Vimos mucho potencial en él, a pesar que tiene un cuerpo delgado, tiene mucha proyección en cuanto a la velocidad que pueda llegar a alcanzar”, agregó.

Los tres prospectos firmados se marcharán en las próximas semanas a República Dominicana, donde estarán en una liga instruccional, antes de la temporada del 2020 en dicho país.