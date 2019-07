Julio Sánchez, mánager de la selección de beisbol, siempre ha sido claro al admitir que hay ciertas posiciones que ya tienen nombre y apellido en el equipo nacional que se está entrenando con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces ¿hay algunos puestos que todavía no están definidos en el equipo nacional? Según Julio, sí los hay.

Al no poder contar con Iván Marín para custodiar el campo corto, Benjamín Alegría es la primera opción que tiene a mano el mentor nacional. El cuatro interior también contaría con Ofilio Castro en tercera, Elmer Reyes en segunda y Wuillams Vásquez en la inicial. Según Sánchez, todos ellos son “intocables” en un infield, en el que Luis Allen sería el receptor.

“Pero en los jardines, la pelea está dura, sobre todo porque tenés a un jugador como Dwight Britton, que está en medio de una gran temporada; a Jilton Calderón, que tiene buenos números con la selección; a Javier Robles que ha crecido una enormidad, a Norlando Valle que ya demostró con la Selección que tiene corazón y mucha garra, a Isaac Benard que está jugando en una Liga Independiente en Estados Unidos, además de Enmanuel Meza y Víctor Duarte, así que la escogencia no será fácil. Hay siete jardineros, de los cuales cinco deben ir a Lima”, señaló Sánchez.

“¿Dónde llevan ventaja Britton y Robles? En que de ese grupo hay cuatro jardineros que son izquierdos y no puedo pensar en tres jardineros zurdos para ser titulares”, explicó el timonel de la escuadra nacional.

Atentos con Wilton y Vásquez

Sánchez tampoco parece estar inquieto ante los cuestionamientos generados por la convocatoria del lanzador Wilton López, quien no tuvo actividad en la primera ronda del Pomares y que subirá a la colina con el equipo de León hasta en la segunda vuelta.

“Si le vamos a dar la responsabilidad de tirar con la selección a un lanzador es porque está bien, no por el nombre. Wilton es una excelente persona y un gran atleta que se ha entregado de lleno a los entrenamientos con la preselección. Es cierto que él no ha estado jugando, pero está por tirar con León y esperamos haga un buen trabajo. Lo vamos a estar observando”, afirmó Sánchez.

El mentor de la escuadra nacional comentó además que se le dará seguimiento al desempeño de Wuilliams Vásquez. “Él me comentó que no está al ciento por ciento, pero que en 15 días estará bien y que no tendrá problemas para hacer el viaje a Lima”, explicó Sánchez.

Un total de 32 peloteros fueron convocados a los entrenamientos de la escuadra nacional que enfrentará primero a Cuba en una serie amistosa, del 12 al 16 de julio, y luego irá a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con un plantel de 24 jugadores.