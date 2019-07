Djokovic avanza con paso firme hacia su quinto título de Wimbledon

El número uno del mundo, Novak Djokovic, pasó este miércoles cómodamente a semifinales de Wimbledon donde podría luchar por un quinto título contra Roger Federer o Rafael Nadal aunque antes tendrá que superar a otro combativo treintañero español, Roberto Bautista.

El serbio, vigente campeón del Grand Slam inglés sobre hierba, necesitó dos horas para imponerse en cuartos a David Goffin por 6-4, 6-0 y 6-2.

El belga, 21º cabeza de serie, "empezó bien, dirigiendo el partido desde la línea de fondo", reconoció Djokovic. "Quién sabe cómo habría ido el encuentro si yo hubiese perdido el primer set", agregó.

Goffin logró igualar el juego del serbio durante casi toda la primera manga, rompiéndole el servicio antes de sufrir él mismo una rotura. Pero el ritmo y la intensidad de Djokovic acabaron por quebrar su resistencia, dejándolo rápidamente sin soluciones en los dos siguientes sets.

Salvo una complicación en tercera ronda contra el polaco Hubert Hurkacz, el campeón, que busca su 16º título en un Grand Slam, ha avanzado por la hierba de Wimbledon sin despeinarse.

Le había tocado una mitad de cuadro ventajosa y vio a tres posibles aspirantes al título -Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Dominic Thiem- rápidamente eliminados.

- Un nuevo Nadal-Federer -

Si llega a la final, Djokovic se enfrentará al vencedor del encuentro entre dos grandes y viejos rivales: Nadal y Federer, que en cuartos se impusieron respectivamente al estadounidense Sam Querrey (7-5, 6-2 y 6-2) y al japonés Kei Nishikori (4-6, 6-1, 6-4 y 6-4).

"Es difícil de imaginar estar otra vez en esta situación", jugando contra Roger, "aquí en Wimbledon después de tanto tiempo", afirmó el español de 33 años, que alcanza por séptima vez las semifinales del Grand Slam inglés y busca sumar este torneo a su reciente 12º título de Roland Garros.

Este será su 40º enfrentamiento con el suizo de 37 años, que intentará levantar en Wimbledon su 21º trofeo de Grand Slam.

Djokovic tendrá no obstante primero que superar a Bautista, que a sus 31 años disputará por primera vez una semifinal de Grand Slam y podría ponerle las cosas difíciles con su golpe plano y duro.

El castellonense, cabeza de serie número 23, se clasificó el miércoles al eliminar al argentino Guido Pella por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3. Y ya ha derrotado dos veces a Djokovic esta temporada, en semifinales de Doha y octavos de Miami.

¿Su punto fuerte? "Su consistencia, creo", consideró el serbio, alabando la capacidad del español para "permanecer en el juego incluso cuando parece que va a perder".

- Mucha presión para Pella -

Fue precisamente así como Bautista se impuso a Pella, que a sus 29 años disputó por primera vez los cuartos de un Grand Slam y jugó muy combativo.

El zurdo bahiense se mostró eficaz con su saque, peleó desde el fondo de la pista y no dudó en subir a la red para recuperar sus desventajas. Tomó más riesgos que el español y varió más los golpes, pero cometió más errores que este jugador sólido y superregular que se adaptó rápidamente a la estrategia de su adversario.

La presión de haber llegado tan lejos fue importante, reconoció Pella. "Tras los octavos, hice una tonelada de entrevistas", explicó el argentino, reconociendo que el miércoles perdió contra un jugador "mejor".

Bautista "ha estado jugando un tenis de muy, muy alta calidad en este torneo" y sus dos victorias este año "sin duda le darán confianza", admitió Djokovic, que dijo contar con su mayor destreza sobre hierba y su gran experiencia en partidos importantes para imponerse en la semifinal.

"No sé si le intimido pero incomodarlo, seguro", dijo el español sobre el serbio. "Creo que he jugado buenos partidos contra él, por momentos lo he puesto contra las cuerdas".

Y aunque no han jugado aún sobre pasto dijo esperar "un partido parecido a los que solemos jugar él y yo". Sin presión por no ser el favorito, "quiero salir a ganar", sentenció.