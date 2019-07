Sin el súper astro Kevin Durant, sin Klay Thompson por largo rato mientras se restablece de una peligrosa lesión, sin los veteranos André Iguodala y Shaun Livingston, recientemente descartados, los Warriors que también soltaron a un cansado DeMarcus Coussin, salen de Oakland para trasladarse a San Francisco, solo cuentan por ahora con Stephen Curry y Drymond Green para defender el prestigio acumulado en los últimos cinco años. ¿Quién esperaba ver a los Warriors desarmados frente al futuro inmediato? No antes de la pérdida de Kevin Durant en los play off, la lesión de Thompson y comprobar la lentitud de Coussin. Es obvio que Durant y Thompson en plenitud no hubieran permitido que el cetro cambiara de dueño, pero el banco de los Warriors no tenía la fortaleza requerida, algo que sí mostraron los Raptors. Es triste para San Francisco que se estaba preparando para recibir con trompetas al gran equipo que maneja Steve Kerr. Solo Curry impactante es tan insuficiente como lo era Anthony Davis con los Pelícanos o LeBron con los Lakers.

Los Clippers temibles

Aunque Durant aterrizó en los Nets de Brooklyn junto con Kyre Irving y DeAndre Jordan, es casi seguro que no pueda jugar en la temporada 2019-2020 por esa lesión en el talón de Aquiles y que con derecho a buscar salida al entrar su contrato al cuarto año, solo pueda ofrecer dos de utilidad a la franquicia tan necesitada de notoriedad, frente a los devaluados Knicks. La pérdida de Kawhi Leonard debilita a los Raptors, que seguirán viendo crecer a Giannis Antetokounmpo con los Bucks de Milwaukee. Va a ser muy difícil que el este logre retener el título, con Clippers, Lakers y Rockets, tan revitalizados en el oeste, planeando hacer agregados.

El equipo más impresionante es de los Clippers con la llegada de Leonard y Paul George, dos auténticos súper astros. Con Lou Williams, Patrick Beverley y Montrezl Harrell contarán con un quinteto, no tan llamativo como el de aquellos Bulls con Jordan, Pippen, Rodman, Kukoc y Kerr, pero mejor que cualquier otro al levantarse el telón, con el agresivo joven Ivica Zubac, con enorme potencial, recibido de los Lakers en la pasada campaña, como sexto hombre.

Lebron necesita a alguien más

Levantar a los Lakers no es tarea fácil, pero la llegada de Anthony Davis ha entusiasmado al máximo a LeBron James, aun estando consciente de la necesidad de un tercer hombre incidente, que no lo es todavía el joven Kyle Kuzma, cuyo crecimiento no puede ser calculado y tampoco el tirador largo Danny Green, sacado de los Raptors. Así que los Lakers, que han realizado algunos reclutamientos, seguirán en la búsqueda de petróleo.

Los Rockets de Houston se convencieron que el tridente Harden-Paul-Capela es muy funcional, pero el retroceso en la tabla de posiciones les dice que urge otro jugador capaz de ser desequilibrante…Como siempre, los silenciosos Spurs de San Antonio no pueden ser subestimados. Ellos siempre logran hacer los movimientos correctos para evitar deslizarse hacia las sombras. Todos estos cambios y tantos lesionados han transformado el paralelogramo de fuerzas en la NBA y posiblemente los vaticinios serán más vulnerables, al estarse moviendo en la cuerda floja de la incertidumbre.