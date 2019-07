Anthony Davis muestra ambición de título en su presentación con los Lakers

El estelar ala-pívot Anthony Davis se mostró ambicioso este sábado en su presentación como nuevo jugador de Los Angeles Lakers y avisó que el cuadro angelino luchará por el anillo de la NBA desde esta temporada.

La superestrella de 26 años, que recaló en los Lakers procedente de los Pelicans de Nueva Orleans el mes pasado, formará junto a LeBron James una de las parejas más letales de toda la competición.

"Pongo a nuestra plantilla al mismo nivel que la de cualquier otro (equipo). En cualquier serie a siete partidos, pienso que saldríamos victoriosos", dijo Davis, que llevará el número 3 como nuevo dorsal.

En la Conferencia Oeste, los Lakers -que no se han clasificado para los playoffs en sus últimas seis temporadas-, se verán las caras con los vecinos Clippers de Kawhi Leonard y Paul George, los Houston Rockets de Russell Westbrook y James Harden y los Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, entre otros.

Sin embargo, el mánager general del equipo, Rob Pelinka, explicó que la adquisición de Davis es un "giro histórico" para la franquicia.

"No hay un jugador de básquetbol más completo" que Davis, dijo ante los medios.

"No hay nada que no pueda hacer: puede tirar, hacer jugadas, defender las cinco posiciones, proteger el aro, manejar el balón... La dedicación a su juego no tiene igual", agregó convencido Pelinka.