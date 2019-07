Prensa y afición cubana critican el accionar de su selección en juegos amistosos con Nicaragua

“Cuba sigue con anemia ofensiva”, “Equipo de Cuba sigue sin batear ni ganar en tope amistoso contra Nicaragua” y “Cuba escapa del no hit no run” son algunos de los titulares con los que diversos sitios web cubanos han encabezado sus notas sobre el empate y las dos derrotas de su selección en la serie amistosa contra Nicaragua.

Leer más: Selección de Cuba sale derrotada de Nicaragua

La selección de cuba no perdía un partido amistoso ni oficial contra la de Nicaragua desde el 2001. Los últimos 18 años fueron dominados por completo por los cubanos, quienes en 22 juegos forjaron un balance de 20 victorias y dos empates ante los nicaragüenses.

Sin embargo, en la actual Serie Internacional, los papeles dan la impresión de haberse invertido y los nicaragüense ya aseguraron la serie tras empatar el primer duelo 1-1, ganar el segundo 4-1 y triunfar en el tercero 4-3.

En su nota sobre el segundo juego de la serie, en el que el picheo nicaragüense limitó a solo un imparable al bateo cubano, el sitio web Cubadebate escribió: “En ruinas, continúa la fábrica de producir carreras de la tropa de Anglada (mánager), bajo peligro de derrumbe total”.

De interés: ¿Será cierto este pitcheo?

Y es que en 27 episodios, la tropa isleña apenas le ha producido cinco carreras a Nicaragua, de las cuales solo tres han sido limpias. A esto súmenle que los antillanos apenas ligan 15 imparables, entrellos solo un extrabase (doblete), a la vez que se ponchan en 17 ocasiones.

“Bates corriendo detrás de lanzamientos rompientes fuera de la zona bateable, una rolata tras otra por el cuadro, y sobre todo, una ausencia notable de garra y de mentalidad ganadora; es todo lo que ha mostrado la selección nacional a escasos días de comenzar los Juegos Panamericanos”, publicó el mismo sitio, sobre lo demostrado por Cuba ante Nicaragua.

Leer más: Víctor Duarte y Jorge Bucardo figuras en el triunfo de Nicaragua sobre Cuba

En uno de los materiales publicados por Cubadebate se critica también “la forma física de los atletas cubanos, que a todas luces se ha ido deteriorando con el paso de los días y esto ha encendido todas las alarmas en el territorio nacional. Las curvas de rendimiento colectivas van en declive y en este minuto, sólo la entrada de la caballería proveniente de las ligas profesionales parecen mantener intacto el optimismo de las mayorías”.

AFICIONADOS DESCONTENTOS

En los comentarios a las notas publicadas por dicho sitio web, los aficionados demostraron su descontento tras los resultados de su selección.

“Lo que estamos viendo ahora en la pelota es el resultado de la desatención desde la base de este deporte nacional, en los barrios no se juega pelota (no hay terrenos, no hay guantes, bates, ni pelotas), por lo que no hay interés en los niños y jóvenes”, escribió un aficionado con el usuario JL.

Por su parte, José González escribió: “muy mal está el equipo. No sé de donde sacarán para vencer en los (Juegos) Panamericanos, pero hasta ahora han lucido muy mal”.

“No les ganamos a colegiales norteamericanos, menos que les ganáramos a los nicas. Váyanse preparando para más de esto en los (Juegos) Panamericanos”, escribió el usuario identificado como Aroldo.

“TIRO POR LA CULATA”

“Una ola de críticas ha despertado en la afición cubana en las últimas horas la actuación de la selección cubana de béisbol en Nicaragua cuyos topes están siendo trasmitidos en la isla por la televisión estatal”, escribió el sitio web ADN Cuba en un publicación titulada “TV cubana enciende descontento popular por derrotas del béisbol”.

Importante: Djokovic, resucita y remata

En la nota se hace referencia a los cinco innings perfectos que el abridor Jorge Bucardo le tiró a los cubanos en el segundo juego de la serie, celebrado en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

“Bucardo convirtió a los cubanos en infantiles con el madero”, en la que también se hacen señalamientos a quienes están alfrente de la tropa cubana, principalmente al mánager Ray Vicente Anglada.

“…la dirección cubana pareció actuar desesperadamente bajo la presión, especialmente, de la mala imagen dejada ante los universitarios de Estados Unidos… Además, las cosas no le están saliendo a Anglada como él pensaba, ni siquiera en Nicaragua, un béisbol que él conoce bien al haber dirigido clubes en 2017 y donde seguramente consideró conseguir triunfos con este equipo nacional, que levantaran el ánimo a dos semanas de Lima 2019. El tiro le ha salido por la culata”.

Leer más: Muere Pernell Whitaker, el primer boxeador al que Julio Cesar Chávez no pudo derrotar

La selección cubana buscará mañana, en el cuarto juego de la serie en el Estadio Yamil Ríos Ugarte de Rivas, conquistar al menos una victoria y así no profundizar su crisis con un nuevo revés.