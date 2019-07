Alonso, Chapman y Gallo, brillan en una semana de estrellas en Grandes Ligas

El hispano-estadounidense Pete Alonso (Mets), el taponero cubano Aroldis Chapman (Yankees) y el mexicano Joey Gallo (Rangers) brillaron en la semana del Juego de Estrellas en Grandes Ligas, que fue recortada a tres partidos por equipo.

En un duelo entre novatos, Alonso superó el lunes al dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos, para ganar el emocionante Derby de Jonrones de Grandes Ligas, que se llevó a cabo en el Progressive Field de Cleveland.

Alonso venció a Guerrero 23-22 en la final y se unió a Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, como los únicos novatos en ganar el festival de bambinazos, que forma parte de las festividades del Juego de Estrellas de Grandes Ligas desde 1985. Judge ganó en 2017 en el Marlins Park de Miami.

Al día siguiente del Derby, Alonso, de ascendencia española, impulsó dos carreras en el octavo inning con un sencillo para acercar a la Liga Nacional 4-3, pero finalmente la selección del 'Nuevo Circuito' se llevó el triunfo en el Juego de Estrellas, el séptimo consecutivo en estos topes.

El primera base de los Mets había establecido el récord para un novato de la Liga Nacional con 68 carreras impulsadas antes del descanso por el 'Clásico' de mitad de temporada.

Alonso logró su jonrón 30 de la temporada antes del Juego de Estrellas en una derrota de 8x3 ante los Filis de Filadelfia, remolcando par de carreras para establecer la marca.

De esa forma, Alonso superó al quisqueyano Albert Pujols, quien remolcó 66 para los Cardenales de San Luis en 2001. Walt Dropo estableció la marca de 83 en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston en 1950.

- Chapman intratable, Gallo espectacular -

Con el Juego de Estrellas 4-3 a favor de la Liga Americana en el noveno, Chapman, el misil cubano, se encargó de cerrar el partido a paso de conga con tres ponches.

Chapman, cuyos 25 salvados lo ubican como líder en la Liga Americana, se convirtió en el primer cerrador en ponchar a tres bateadores en un Juego de Estrellas desde que se estableció la estadística de partidos salvados en 1969.

El cubano pudo ser el MVP del Juego de Estrellas, pero el galardón recayó en el relevista Shane Bieber (también con tres ponches).

"Me sorprendió un poco, pero no es nada, no era mi objetivo ganarme el MVP, lo importante fue conservar la victoria. Me sentí bien y traté de hacer un buen trabajo, como he hecho esta temporada", dijo tras el juego Chapman.

Otro que mereció consideración fue el mexicano Joey Gallo, quien conectó un bambinazo en el séptimo inning, poniendo en pizarra la cuarta carrera de la Americana, que domina históricamente el tope galáctico 45-43, con dos empates.

En sus cuatro juegos en esta semana recortada, Gallo se ha ido de 13-2, con un jonrón y un doblete con dos impulsadas y dos anotadas.

- Cubanos siguen encendidos -

Los toleteros cubanos Yandy Díaz (Rays), Yuli Gurriel (Astros) y el novato Yordan Alvarez (Astros) continuan encendidos.

Díaz jugó viernes y sábado y terminó de 10-4 para .400 de promedio con un jonrón, dos impulsadas y cinco anotadas; Gurriel de 18-6 (.333) con dos bambinazos, cinco empujadas y cuatro anotadas, y Alvarez de 17-6 (.352), con dos vuelacercas y un doblete y cuatro remolcadas.

La semana no se puede pasar por alto sin contar el 'no-hitter' a dos manos de los Angelinos el viernes frente a los Marineros.

Los lanzadores que lograron la hazaña fueron Taylor Cole (dos innings) y el dominicano Felix Peña (7-2).

Los Angelinos honraron a su compañero de equipo, Tyler Skaggs -fallecido el pasado 1 de julio-, luciendo su camiseta N°45 en el campo.

El único otro juego sin hit de los Angelinos con lanzadores combinados lo registraron Mark Langston y Mike Witt, el 11 de abril de 1990 también frente a los Marineros en Seattle.