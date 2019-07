Cuba rasca su cabeza

Pese al control estatal, los timbres de alarma están sonando por toda la isla. Y lo entiendo ¿acaso el beisbol no es una pasión nacional? La preocupación por lo que mostró el equipo cubano en las series de fogueo en Canadá, Estados Unidos y Nicaragua, andando tan de mal en peor, que casi festejan la suspensión por lluvia y condiciones no apropiadas del terreno del último juego en Rivas. “No queremos tomar riesgos.

Hay que evitar que peloteros puedan lesionarse”, dijo el mánager Anglada, que integró seleccionados muy, pero muy diferentes a este tan tímido, silencioso e inexpresivo, que solo pudo disparar un extrabase –el doble de César Prieto desvaneciendo el pánico de un no hitter─, a lo largo de los tres juegos, registrando un promedio anoréxico de 163 puntos…La posibilidad de ver resurgir al beisbol cubano en los Panamericanos después de ser reducido al bronce en Guadalajara 2011 y en Toronto 2015 ha sufrido un gran impacto, casi desesperante, aún considerando que la inyección de cuatro o cinco peloteros de mayor nivel en el line-up, podría cambiar las perspectivas. El deterioro de un equipo que llegó a conseguir 10 títulos consecutivos es evidente y obliga a rascar cabezas.

A salir del letargo

En Cuba es una rareza criticar a la Selección, yendo a fondo como lo hacían Humberto Campos y Sigfredo Barros en Granma, pero los cronistas de la nueva ola no han podido ocultar su pesimismo. Y es que lo visto impide entusiasmarse, así el equipo sea fortalecido con los ingresos de Gracial, Despaigne –no seguro─, Manduley, Roel Santos, Hernández y unos tres brazos útiles.

Se recuerda que Cuba, con todo su material humano disponible, no pudo pelear el título Panamericano en las dos últimas ediciones, y eso, más allá de una seria advertencia dice mucho sobre su deterioro competitivo…Una nota firmada por Norland Rosendo de Juventud Rebelde es “discretamente clara”: Las aspiraciones de nuestro beisbol de salir del letargo en que está sumido se ven difíciles. Incluso ganar un oro en Perú no debe nublar los ojos, porque la calidad de ese torneo no es de cinco estrellas, ni siquiera categoría cuatro…Apunta Rosendo que en Nicaragua se perdió la valiosa oportunidad de maquillar las actuaciones cuestionables registradas con los equipos de la liga Can-Am y los universitarios de Estados Unidos, pero eso no se logró, y en cambio las dudas han crecido en las puertas de los Panamericanos.

Angustia pica y se extiende

Cuando se ha volado tan alto y se sufre una caída de nivel tan fuerte, esta alarma se explica. Antes Cuba podía pasar de enfrentar las grandes pistolas de los pícheres de Estados Unidos y Japón y no se detenían por el cambio a lanzamientos de flotación. Hoy, el picheo de 95 millas de los Universitarios norteamericanos los atornilló y casi reciben un no hitter frente a picheo lento, y como apunta Granma “no complejo”.

Entonces ¿Qué hacer?...Sin los Estados Unidos en Lima, el gran reto de Cuba en los Panamericanos 2019, pasa a ser Canadá en dependencia del equipo que decidan llevar, posiblemente bueno, en vista de tener que defender el doble título conquistado…La pobre y depresiva actuación registrada contra Nicaragua en los tres juegos realizados ha golpeado en la mandíbula a los cubanos, aferrados a la esperanza de poder conseguir transformaciones contra reloj con el aterrizaje de los que juegan en el exterior. El nudo del problema es que a diferencia de Dominicana, Puerto Rico y otros países del Caribe, Cuba no puede contar con profesionales retirados útiles, ni con peloteros en libertad de acción que se hayan estado moviendo en Las Menores. Así que se sienten estrangulados por la angustia.