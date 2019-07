Elián Rayo y Lesther Medrano encabezan preselección nacional sub-18

El matagalpino Elián Rayo, quien recientemente firmó con los Gigantes de San Francisco, y el capitalino Lesther Medrano, lanzador de quien pronto se espera confirme su vínculo con alguna organización de MLB, lideran el bateo y el picheo, respectivamente, de la preselección nacional sub-18 que iniciará a prepararse de cara a su participación en el Campeonato Mundial de la categoría.

Los 35 peloteros que integran la preselección fueron convocados para presentarse este lunes a las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), donde iniciarán entrenamientos bajo las órdenes del mánager Ramón Padilla, quien contará con el respaldo de un cuerpo técnico conformado por Franklin López, Manuel Hurtado, Dorian García, José Luis Quiroz y Julio César Raudez.

LOS LLAMADOS

La Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba) convocó a 15 lanzadores, siendo estos Lesther Medrano (Managua), Axel Zapata (Chinandega), Keneth Quintanilla (Managua), Walter Solís (Rivas), Jerling González (Boaco), Jovany Canales (Chinandega), Samuel Mendoza (Carazo), Bryan Torrez (León), Elvin Estrada (Chinandega), Carlos Carballo (Managua), Juan Gaitán (La Cruz de Río Grande), Armando Castellón (Chinandega), Óscar Rayo (Managua), Jasser Centeno (Estelí) y William Pravia (Estelí).

Los receptores considerados para esta preselección son Jorge López (Matagalpa), Guillermo Bustillo (Chinandega), Ricardo Dumas (Granada) y Engel Suárez (Matagalpa).

Asimismo fueron llamados los jugadores de cuadro Jonathan Zapata (Managua), Enmanuel Aburto (Masaya), Elián rayo (Matagalpa), Gustavo Arana (Chontales), Anthonny Bassett (Managua), Leyner Arteaga (León), Cristhian Moreno (Managua) y Milkar Pérez (León).

Los jugadores que pelearán por quedarse con un puesto en los jardines son Felipe Aguilar (Managua), Carlos Bravo (Managua), Junior Ortega (Granada), Jairo Mairena (Matagalpa), Yefry Montiel (Rivas), Marlon Oviedo (Managua), Heiron Montalban (Laguna de Perlas) y Roger Leyton (Managua).

LA CLASIFICACIÓN

A este evento que se realizará en Gijang, Corea del Sur, del 30 de agosto al 08 de septiembre, Nicaragua se clasificó tras haber ocupado el cuarto puesto en el Campeonato Panamericano celebrado en Chitré, Panamá, entre noviembre y diciembre del año pasado.

De los que tuvieron acción con esa selección, esta vez fueron convocados Axel Zapata, Gustavo Arana, Anthony Bassett, Milkar Pérez, Felipe Aguilar y Carlos Bravo.

Nicaragua, que ocupa el puesto 15 en el ranking de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) en la categoría sub-18, está en el grupo A del torneo, donde tendrá que fajarse con los selecciones de Corea (número 3 del mundo), Australia (No. 7), Holanda (No. 8), Canadá (No. 10) y China (No. 20).

La tropa nicaragüense debutará el 30 de septiembre contra el combinado de Australia.