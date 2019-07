Con números poco alentadores en la categoría Triple A, como para animar a los Medias Rojas de Boston a tomar la decisión de subir al equipo principal a Erasmo Ramírez, el tirador sureño está enfocado en mejorar cada día y se mantiene optimista, ya que ha logrado mantenerse saludable.

“La meta siempre es estar con el equipo grande”, señaló Erasmo Ramírez.

En Triple A con el conjunto Pawtucket, el tirador derecho pinolero lleva registro de 3-6 en ganados y perdidos con una efectividad de 4.48 luego de 86.1 entradas lanzadas en las que permite 50 carreras, 43 son limpias, le conectan 77 imparables, de ellos 13 cuadrangulares, regala 29 boletos y poncha a 65 rivales.

“En medio de todo me encuentro muy contento y agradecido con Dios por mantenerme sano. Sé que mis números no son los mejores, pero gracias a que me he mantenido saludable, he podido hacer ajustes en mis lanzamientos”, detalló Erasmo.

“La idea es seguir trabajando fuerte y mejorando cada día, no pierdo las esperanzas de poder subir al equipo principal, pero esa es una decisión que toman los Medias Rojas y claro que mejores números te dan más oportunidades de ser tomado en cuenta”, agregó.

Parte de juego

La notoria cantidad de derrotas que acumula el pinolero en Triple A tampoco parece afectar su estado de ánimo. “Eso es parte del juego, lo único que puedo hacer es tratar de concentrarme en mejorar”, menciona.

Una muestra de lo que es capaz Erasmo la dio en su última presentación cuando caminó cinco herméticas entradas ante el conjunto Charlotte Knights, a los que mantuvo a raya sin imparables y con una sola base por bolas, trabajo con el que consiguió apenas su tercera victoria de la campaña, la que no saboreaba desde el pasado 1 de julio.

Más trabajos como ese y con el incentivo de una temporada saludable podrían abrirle opciones a Erasmo, quizás en otra franquicia en Grandes Ligas, aunque el sureño afirma que: “Estoy concentrado en hacer bien las cosas esta campaña, cuando termine comenzaré a pensar en lo que viene”.

Erasmo firmó por un año contrato de Ligas Menores con invitación al Spring Training, con el conjunto de los Medias Rojas de Boston. La dura competencia por ganarse un puesto en la rotación con números poco consistente, provocó que fuera enviado a Triple A, y aunque recibió la oportunidad de tirar con el equipo principal, fue poco lo que pudo abonar a su favor con tres entradas de labor en las que permitió cuatro carreras limpias, que dejaron su efectividad en 12.00.