Cristofer González espera pelear por título del mundo en diciembre

El excampeón pinolero Cristofer González redobló esta semana su ritmo de entrenamiento de cara a su siguiente combate contra su compatriota Eliécer Quezada, pactado para 24 de agosto en el gimnasio Nicarao en Managua.

González volverá a subir al ring, desde que perdió su corona de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el inglés Charlie Edwards, en diciembre de 2018, rival al que espera volver a enfrentar en diciembre de este año.

Para el 24 de agosto, González apunta a una rápida y contundente victoria ante Quezada, a quien ya derrotó por decisión dividida en 2017, para luego tocar a las puertas de otra pelea de título.

“Mi equipo decidió que peleara en Nicaragua. El objetivo de esta pelea con Quezada es que vaya calentando motores para la pelea de revancha con Edwards en diciembre”, explicó González.

“Llevo un buen ritmo de entrenamiento, ahora con mayor intensidad. Mi plan es buscar como noquear a Quezada lo más pronto posible para dejar claro quién es el mejor, porque ellos quedaron hablando la vez pasada de que les robaron la pelea”, apuntó González.

Se valoran opciones

La revancha contra Edwards, al parecer siempre fue el principal obstáculo que no dejaba a González enfocarse en valorar otras opciones para volver al ring. Esta vez el peleador pinolero parece dispuesto a buscar alternativas en busca de levantar otra corona de boxeo.

“Estoy de segundo en el ranking del CMB y AMB (Asociación Mundial de Boxeo), yo estoy para pelear, no importa qué organismo me dé la oportunidad. Mi objetivo es ganar otro título, si Edwards no me da la revancha, buscaré un título por otro lado para luego intentar unificar contra él”, explicó González.

Sobre su equipo de trabajo, González señaló que “se recortó, solo estoy trabajando con Róger González y Gustavo Herrera, la física la estoy realizando por otro lado”.