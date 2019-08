No aguantaron falsas promesas

Ante el caos, Diego Sandino fue el primero en estallar. Tomó sus cosas y se marchó

del estadio. Lo hizo como muy pocas veces se le ha visto antes, molesto y quejándose por la manera en que la directiva del San Fernando ha tratado a los jugadores.



“Esto fue la gota que derramó el vaso. Nosotros nos partimos la vida en el terreno y a ellos no les interesan eso. La familia de nosotros pasó sin comprar su gallina para el año nuevo, y todo por culpa de la forma cómo nos tratan”, dijo el lanzador.



Igual que Sandino, se mostró el manager Omar Cisneros, quien dijo que no aguantaba más tantos engaños, y apoyaba al cien por ciento a los peloteros en su causa de no jugar si no se les daba su salario.



“No vamos a seguir de esa manera. Queremos que se nos trate con respeto y por ello tomamos esta decisión. Soy de la opinión de que mi relación con esta directiva llega hasta aquí, y espero que la Liga haga lo mejor para resolver este sistema”, dijo Cisneros.



Lo de ayer sólo fue un fragmento de la tragedia que vive el equipo de Masaya. En horas tempranas, el dueño del hotel donde están hospedados los extranjeros amenazó con sacarlos hoy en horas del mediodía si la directiva no saldaba una deuda de casi siete mil dólares.



Pero no sólo el dueño del hotel exigía su pago. Era un lamento generalizado. No había quién no mostrara la molestia para con los directivos, que irresponsablemente están dejando naufragar un gran equipo, que tiene grandes posibilidades de clasificar.



“Sólo queremos seriedad de parte de ellos. Por semanas, siempre nos engañaron que iban a resolvernos y nunca ocurría. Nos cansamos de todo. De sus mentiras y ahora queremos que la Liga ponga manos en el asunto”, dijo Ofilio Castro.



Eddy Talavera también se sumó a los comentarios vertidos por los jugadores.



“Lo triste de todo es que estamos en tan buena posición en la Liga que los directivos no comprenden o no valoran eso. Nosotros de todo corazón lo hemos dado todo en el terreno de juego pero a ellos (los directivos) no les importamos para nada. Es más, ante este asunto no han dado la cara y hemos tenido que tomar esta decisión”, dijo el pelotero.



La Presidencia de la Liga anunció para hoy una conferencia de prensa en un hotel capitalino, donde darán a conocer detalles del caos que vive la Liga, todo por culpa del Masaya. Se cree que ahí se determinará la “intervención” de la Liga hacia el San Fernando.



“En la Liga disponemos de los recursos para hacernos del equipo de las Fieras”, dijo el Comisionado de la Liga, Germán Espinoza. “Pero nuestro Presidente, Edwin Cordero, tiene la última palabra de lo que hará con el team”, añadió.



Posiciones

EQUIPOS JG JP JD

*Bóer 33 13 --

Sn. Fndo. 24 21 8.5

Chinand. 20 26 13.0

León 14 31 18.5

* Clasificado a la Final.



Juegos del viernes 04 enero

En León, León vs. Bóer

En Masaya, San Fernando vs. Chinandega